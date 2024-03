Así está hoy Lola, la hija de Jorge Lanata y Sarah Stewart Brown

Jorge Lanata es padre de dos hijas: Bárbara y Lola Lanata, a quienes tuvo con diferentes parejas. Lola, la menor de ellas, es fruto de su relación con Sarah Stewart Brown. Tiene 20 años y se muestra activa en redes. En Instagram, por ejemplo, acumula casi 70.000 seguidores.

Lola Lanata, la hija menor de Jorge Lanata. Gentileza Instagram.

La novedad es que la joven presentó nuevo novio en redes sociales. A fines de febrero, Lola Lanata publicó una galería de imágenes con Franco Nazelo. A ambos se los ve disfrutando de lo que parecen ser las playas de la Patagonia Argentina.

Lola Lanata y Franco Nazelo. Foto: Instagram

Sonrientes y acaramelados, los jóvenes anduvieron en kayak y disfrutaron de los mágicos paisajes patagónicos en días soleados y de temperatura estival.

Lola Lanata Foto: instagram

Si bien parece que la relación ya está consolidada, no se sabe aún la opinión de Jorge Lanata respecto a la actual pareja de su hija.

Lola Lanata Foto: Instagram

Lola Lanata, víctima de escraches y amenazas

Lola Lanata también fue noticia cuando su papá contó que Wanda Nara había sido diagnosticada con leucemia. Tras adelantar la información, tanto su hija como el periodista recibieron amenazas.

Wanda Nara aclaró su situación legal con Jorge Lanata

Entonces, Lola hizo un descargo a través de una historia de Instagram: “Los que conocen a mi papá saben que el viernes en la radio dio una noticia muy desafortunada. Sin importar si yo estoy de acuerdo o no con lo que pasó, lo que quiero decir va más allá de eso”.

Y agregó: “Yo no fui la que dio la noticia. Estos últimos días no paré de recibir desde insultos hasta amenazas de la gente. No termino de comprender por qué tengo que ser yo la que recibe todos los mensajes”.

Por último, la joven concluyó: “Les pido que por favor si tienen algo para decir o de qué quejarse, no me escriban a mí, no me metan en algo que yo no hice ni puedo controlar. Espero que estén bien”.