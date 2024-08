Así está hoy Faustina, la hija adolescente de Augusto Tartúfoli

Ausgusto Tartúfoli es uno de los periodistas de espectáculos más picantes del rubro. Su personalidad sin filtro contra artistas como María Becerra o Emilia Mernes lo han destacado en diferentes medios de comunicación.

Inesperado: despidieron a Augusto Tartúfoli de Intrusos

“La generación de CRISTAL no quiere recorrer el camino del artista. Todo debe ser inmediato. Autotune, musiquita fast food, TikTok y derecho a llenar estadios. Casi todos en la escena de hoy eligieron ignorar que el camino del artista lleva tiempo y esfuerzo. A la generación de cristal se le dio rápido y fácil. No extraña que no sepan que hacer con su angustia si su arte es NULO. Más temprano que nunca juegan la carta del drama interior y la SALUD MENTAL escrita así en mayúsculas para dotar de algo de épica a su arte, que es un conjunto VACÍO”, expresó el periodista contra la Generación de Cristal y contra los artistas contemporáneos como Emilia Mernes.

Ahora bien, pese a sus posturas polémicas y picantes, Tartúfoli goza de un hermoso núcleo familiar junto a Verónica Rubí y su hija Faustina. Esta última fue presentada por su padre para una nota en GENTE, donde dio más detalles de su pequeña.

Así está hoy Faustina, la hija adolescente de Tartu Foto: Exitoina

“Presentó a Faustina, la joven que acaba de celebrar sus 15 años y habló de su relación con la consciencia ecológica, la pasión por Boca y su particular gesto musical”, destacó la revista sobre la nota de Faustina, la hija del periodista de espectáculos.

Quién es Faustina, la hija de Augusto Tartúfoli

Faustina nació el 29 de junio de 2009 en un contexto sumamente complejo en Argentina. Durante ese tiempo, 700 personas habían fallecido de H1N1.

Faustina nació en medio de los contagios por H1N1 en Argentina. Foto: Exitoina

“Faustina nació por cesárea el 29 de junio, el día que declararon la pandemia y cerraron las escuelas. La Trinidad parecía un hospital de campaña, con médicos corriendo de un lado al otro, sillas de ruedas, tubos de oxígeno, plasma: escenas de MASH”, describió el periodista en Exitoina.

Pese al complejo nacimiento, la pequeña recibió todo el amor de sus padres y familiares.

Así está hoy Faustina

Actualmente, la hija del columnista de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) tiene 15 años y goza de una excelente relación con sus padres. Sus gustos musicales se alejan a los contemporáneos y se preocupa mucho por sus amigos.

Faustina tiene 15 años y ama la música de sus padres. Foto: GENTE

“En el fondo de la pantalla de su celular, Fausti tiene una foto de Andrés Calamaro. Cuando hay un show lo vamos a ver. Prácticamente, toda la música que tiene en su playlist nos gustan a mí y a su mamá”, explicó Augusto Tartúfoli con emoción.