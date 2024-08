Así está hoy Amanda, la hija menor de Paula Varela, a punto de cumplir 5 años

El 8 de septiembre de 2019, Amanda Olivia llegó al mundo en el Sanatorio Otamendi de Barrio Norte, Buenos Aires. La hija de Paula Varela y Leonardo Neifert nació por cesárea, pesando 2,5 kilos. “Se adelantó un poquito, pero está bárbara”, declaró Paula a Teleshow poco después del nacimiento.

Con la llegada de Amanda, la familia de la periodista y su pareja se agrandó, sumando a Benicio, su primer hijo que en ese momento tenía 3 años y medio. Antes del nacimiento, Paula había expresado estar “súper tranquila y muy feliz, conectada, pero también con la atención muy dividida con Benicio”.

El día en el que nació Amanda. Foto: Gentileza

Elegir el nombe de Amanda no fue tarea fácil para Paula. A pocos meses de su llegada, la panelista de Socios del Espectáculo (eltrece) aún no había decidido. Explicó que hizo una lista con varias opciones y las leía todos los días hasta empezar a descartar. “Quedó Amanda Olivia. Eran los que más me sonaban y me venían a la mente y así fue”, señaló.

La conexión especial de Paula Varla con su hija Amanda

Paula Varela es conocida por mantener su vida privada lejos del ojo público. Sin embargo, en ocasiones especiales, comparte momentos familiares en Instagram. En una emotiva publicación tras el nacimiento de Amanda, Paula escribió: “¡Llegó mi bella Amanda! ¡Llena de amor! ¡Estamos en estado de plenitud las dos muy bien! ¡Conectando, mirándonos, conociéndonos desde afuera de la panza!”.

Varela junto a su hija, el día después del nacimiento. Foto: Gentileza

Además, compartió imágenes sosteniendo a Amanda en la habitación del sanatorio, acompañadas de un sentido mensaje: “Y aquí estoy hoy cayendo un poco, aflojando el cuerpo, dejando que fluya todo este nuevo sentimiento... Sacar afuera, poner en lágrimas de agradecimiento a este bendito universo por darme la enorme felicidad que estoy viviendo”.

Paula Varela junto a su familia. Foto: Instagram

Paula y Leonardo disfrutan de una vida equilibrada entre el trabajo y la familia. Leonardo es asesor comercial y emprendedor, mientras que Paula continúa consolidándose en el mundo del espectáculo. La pareja, aunque discreta, compartió momentos especiales en redes, mostrando su amor y dedicación a sus hijos.

Amanda parece ser la más consentida de la familia. Foto: Instagrma

Benicio, el hermano mayor, también es protagonista de las publicaciones de Paula y Leonardo. En una ocasión, Paula mencionó que Benicio no pudo conocer a Amanda inmediatamente porque estaba con fiebre y solo la había visto a través de la cámara del celular. “Él está bien, cuando nos den el alta se van a encontrar con Amanda en casa. Yo lo extraño horrores”, expresó la periodista.

Así está hoy Amanda, la más pequeña de la casa. Foto: Instagram

Varela y Neifert construyeron una familia sólida y amorosa. A punto de cumplir 5 años, Amanda es el centro de atención y cariño en el hogar, creciendo rodeada de amor y cuidado. La familia Varela-Neifert sigue celebrando cada momento juntos, disfrutando de cada etapa del crecimiento de sus hijos.