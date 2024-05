More Rial volvió a Instagram después de varios meses: cuál fue su primera publicación

More Rial es una de las famosas más polémicas de las redes sociales y los medios de comunicación. Hace unos meses que la hija del conductor fue inhabilitada de su cuenta oficial de Instagram donde tenía un millón de seguidores y con la cual trabajaba como influencer.

Lo que significó un duro golpe económico para ella, ya que era su fuente de ingresos. Luego de eso More Rial vivió algunos momentos difíciles debido a que no tenía donde vivir ni un ingreso fijo por mes, motivo por el que no puede vivir con su hijo Francesco Ambrosioni, quien vive con su papá en Córdoba.

More Rial volvió a su cuenta oficial de Instagram Foto: instagram

Además, la hija de Jorge Rial se enojó con su tío Luis Ventura porque filtró su embarazo antes que ella le diera permiso. Sin embargo, intenta estar tranquila y disfrutar de este momento especial en espera de la llegada de su segundo bebé.

More Rial mostró su ecografía. Foto: Instagram

Morena Rial volvió a su cuenta de Instagram que estaba deshabilitada

Después de más de seis meses de espera, Alejandro Cipolla, el abogado de More, le dio la feliz noticia de que le devolvieron la cuenta y los trámites legales que hizo tuvieron su efecto. “Volvimos”, escribió la famosa en una historia de Instagram desde su otra cuenta secundaria.

Debido a la baja de su perfil, Morena había decidió realizarse otra cuenta mientras se solucionaba, si bien no consiguió la misma cantidad de seguidores le servía para trabajar. En cambio, ahora podrá volver a generar sus ingresos con las marcas.

Lo que es una buena noticia para ella por el ingreso económico que le genera, ya que tiene más de un millón de seguidores y es necesario ahora que está en espera de su segundo bebé. Y aún no se reconcilió del todo con su papá Jorge Rial con quien se había peleado el año pasado.