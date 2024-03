Quién es el nuevo novio de More Rial con el que mantiene una relación privada

More Rial es una personalidad mediática de la farándula argentina, tiene 25 años y saltó a la fama por ser hija del conductor de televisión, Jorge Rial. La joven se destacó por tener una personalidad frontal, sincera y además, por generar polémica en los medios de comunicación con fuertes declaraciones.

More suele ser muy tajante al referirse a la relación que tiene con su papá, su familia o con sus exparejas, lo suele realizar a través de su cuenta de Instagram o en móviles con diferentes programas de televisión. Además, en sus redes sociales es muy activa, muestra su vida diaria, los momentos con su hijo, Franceso, y sus fotos más osadas. En Instagram posee 116.000 seguidores.

More Rial es muy activa en su cuenta de Instagram con 116.000 seguidores.

En esta oportunidad, More Rial charló con Ciudad Magazine y contó que tiene un nuevo amor, con el que se encuentra en pareja hace varios meses, y además, que tomó la decisión de poder convivir con su novio Matías, de 20 años, y su pequeño hijo.

¿A qué se dedica Matías, el nuevo novio de More Rial?

“A Matías lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace, y es difícil de tirar. A mí mucho el boxeo no me gusta, pero lo acompaño. Me da impresión. Ja, ja”, comentó More sobre la profesión de su actual pareja.

Matías, el nuevo novio de More Rial. Foto: Web

Lo cierto es que en su cuenta de Instagram More no tiene un posteo con Matías, pero aclaró que ya subieron fotos juntos en historias. Además, comentó que su papá, Jorge, aún no tuvo la oportunidad de conocerlo, pero que se lleva muy bien con Fran, su hijo, y que el niño lo quiere. “Mati lo quiere mucho a Fran, y él a Mati”, comentó Morena.

More Rial y su hijo, Francesco. Foto: instagram/moreer

Continuando con la temática del amor, More habló sobre la posibilidad de casamiento y señaló: “No creo mucho en el papel del casamiento, la verdad”, y dejo en claro que su novio es un amor. Por otro lado, se refirió a si encontró un lugar permanente para vivir: “Lamentablemente, sigo con los alquileres temporales. Es una fiaca bárbara mudarnos cada diez. Sigo buscando un lugar fijo y estable para vivir”.

Cómo es la relación de More Rial con su papá

Cuando la periodista le consultó si se hablaba con su papá, More respondió: “Poco y nada, pero sí. Es mi papá y lo va a ser siempre”. Explicó que se acercaron de nuevo: “Por Fran. Nos ayuda con el colegio de Fran. Estamos un poco mejor por suerte”. Además, comentó que con su hermana Rocío y su mamá sigue sin tener relación.