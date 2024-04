Así reaccionó Francesco, el hijo de More Rial, al ver la pancita de embarazada de su mamá

Morena Rial será madre por segunda vez. Así lo confirmó Luis Ventura en A la tarde (América). La mediática, enojada, denunció que la información personal revelada no tenía su consentimiento. Desde entonces, ella intenta mantenerse lejos de la prensa para disfrutar de esta etapa junto a Matías Olga, su nuevo novio.

Otra de las personas con quienes Morena está compartiendo este momento es Francesco, su primogénito, fruto de su relación con el ex futbolista Facundo Ambriosioni.

La hija de Jorge Rial dejó destruido el departamento que tenía en Belgrano.

Esta semana Morena viajó a Córdoba, donde está instalado su ex pareja con el niño, para visitar al pequeño. Fue a través de sus redes sociales que la hija del periodista Jorge Rial compartió la reacción que tuvo Francesco al ver su pancita de embarazada.

More Rial reveló la demoledora pregunta que hace su hijo sobre Jorge Rial Foto: Collage: Vía País

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, la mediática publicó un corto video junto a dos emojis de corazón rosas en el que se pudo ver al pequeño abrazando a su madre por la cintura mientras ella lo filmaba. Acto seguido, el nene se acercó a la panza de Morena para darle un tierno beso y así, demostrar su felicidad por saber que pasará de ser hijo único a hermano mayor.

El segundo embarazo de Morel Rial

“Está embarazada Morena Rial. Y me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, es algo consistente. A mí me pone contento”, había informado Luis Ventura en el programa que conduce Karina Mazzocco.

Al enterarse la mediática estalló durante un móvil de Socios del Espectáculo’ (El Trece): “La verdad confirmaron cosas que no tenían que haber confirmado. Las madres esperan un tiempo prudencial para hablar de su embarazo”. More, enojada, cerró: “Un infeliz vino a confirmar cosas que no tiene que confirmar. No tiene por qué venir un pelotud* acelerado a contar las cosas por un minuto de fama, porque no tiene notas y tirar una bomba. Estoy enojada. No tiene porque hablar de esas cosas, lo tiene que confirmar la familia”.