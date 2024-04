Jorge Rial rompió el silencio y habló del embarazo de su hija Morena

Desde que se conoció la noticia de que Morena Rial está en la dulce espera de su segundo hijo, según confirmó Luis Ventura en “A la Tarde” son muchas las especulaciones sobre quién sería el padre del bebé. Lo que sabe hasta el momento es que sería Matías, su nuevo novio de 20 años con quien tiene una relación hace algunos meses.

Luego de que Ventura reveló la información de su embarazo, la hija de Jorge Rial se enojó y salió a hablar de su “tío” por contar un tema delicado cuando ella no le dio la autorización y aún no cumplía los tres meses.

Si bien el periodista no se arrepintió y aseguró que Morena estuvo “negociando” con la noticia de su embarazo. Ahora fue Jorge Rial quien rompió el silencio y habló de la llegada de su segundo nieto y cómo está la relación con su hija, después de los fuertes enfrentamiento que tuvieron.

Morena Rial espera su segundo hijo

Qué dijo Jorge Rial sobre el embarazo de su hija Morena

Jorge Rial habló con Socios del Espectáculo sobre la noticia del embarazo de su hija: “Voy a ser abuelo. Lo sé casi desde el primer momento. Me llamó mi hija, le costó un poco… Me había llegado un rumor, yo le pregunté, tardó un día en contestarme, hasta que tomó coraje y me contó que estaba embarazada”.

“La otra vez me mandó su ecografía, así que la vi, lo vi. No sé qué es todavía. Bienvenida lo que sea, estoy feliz, otro nieto, nieta, lo que venga. Una vida siempre es bienvenida”, agregó contento el periodista.

Al ser consultado por la pareja de su hija y el padre del bebé, Jorge fue contundente: “De él no sé nada. Tengo entendido que es boxeador. Se llama Matías. No lo conozco, no hablé nunca con él, no tengo imágenes de él, nada. A mi hija hace bastante que no la veo en persona, desde el año pasado”.

Luego habló de la distancia y conflicto público que tuvo con Morena hace un año “Tenemos una cercanía con límites y responsabilidad, que me parece bien. Se están curando un montón de heridas”.

“Es un tema que solucionaremos entre nosotros, no es un tema para hablarlo públicamente, nadie tiene obligación de nada, sí tenemos responsabilidad, no obligaciones. Ojalá que tenga un muy buen embarazo, que esté todo bien, lo único que quiero que esté bien ella y mi nieto o nieta, lo que sea”, expresó sobre la situación económica de Morena.