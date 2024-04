Luis Ventura fulminó a Morena Rial: “Ella negoció el embarazo”

Se confirmó: Morena Rial, la hija del periodista Jorge Rial, está embarazada de Matías Ogas. El periodista Luis Ventura fue quien se animó a confirmarlo. Tras hacerse pública la información, Morena se enfureció.

La mediática lo tildó de “pelotudo”. Ventura, estoico, respondió en Mañanísima: “Ante todo, yo no voy a salir a confrontar con alguien a quien quiero tanto. Alguien que tiene la edad de mis hijos mayores”.

More Rial enojada con Luis Ventura por revelar que está embarazada. - Captura de video

Luego, el presidente de Aptra explicó: “Si se enojó, le pido disculpas. No creo haber cometido ningún pecado en todo esto”. Sin embargo, Morena le había reprochado que todavía no estaba ni de tres meses y no se sentía lista para el anuncio, a lo que Ventura respondió: “Mirá, vuelvo a repetir. No quiero confrontar”.

Luis Ventura contó su emotiva historia familiar en "A la tarde". (Captura)

Más eufórico, Ventura arremetió: “Ustedes saben mejor que ninguno que se estuvo negociando comercialmente la información con producciones de ese canal. Hablen con la producción”.

Morena Rial vs. Luis Ventura

Ventura justificó su decisión de contar el embarazo de Morena: “Yo lo digo porque en la producción de A la Tarde, yo tengo un perro de presa que es Natalia Palmeiro. Y me decía... ´Lo sabe todo el mundo. Lo saben todos. Nos llaman para preguntarnos. Y que vos no hablás’. Que esto, que lo otro. Entonces dije, bueno, ya debe ser hasta moneda corriente”.

Y agregó: “Es más. Tengo entendido que hasta el propio abogado (Dr. Alejandro Cipolla) llamaba proponiendo justamente la presencia de Morena para confirmar esto. No quiero ampliar el arco de esta historia. Soy responsable. No me muevo un milímetro de lo que dije. No lo hice con mala leche. Claro que no. Todo lo contrario. Claro que no”. Por último, Ventura cerró: “Creo que a esta altura del partido, en nuestra relación, si pensamos en la mala leche, bueno, estoy frito, ¿no? La acompañé en todo lo que pude, fuera de sus horarios”.