El palito de More Rial a la madrastra de su hijo tras el festejo del cumple en Córdoba: “Háganse querer”

En la última semana, el hijo de Morena Rial con el futbolista cordobés Facundo Ambrosioni cumplió cinco años y los festejó junto a su padre y su madrastra, Camila, Córdoba. El pequeño Francesco compartió un momento con su familia y fue la novia del padre quien cronicó la festividad por redes sociales.

EL FESTEJO DEL HIJO DE MORE RIAL CON SU MADRASTRA EN CÓRDOBA

“Lo esperamos a la llegada del jardín con una mini sorpresa”, escribió Camila en sus redes sociales, donde compartió un video del pequeño con una torta, golosinas y globos. En el filme, el niño agradeció por los saludos y dijo que uno de sus deseos es continuar haciendo videos.

Los videos que compartió Camila en su cuenta de TikTok se llenaron de comentarios contra More. “Menos mal que el nene se quedó con ustedes”, escribió un usuario. “Les agradezco por salvar a Fran”, comentó una joven. “Con el papá está mejor”, publicaron otros. Frente a esto, More no tardó en reaccionar y le lanzó una indirecta a Camila.

CÓRDOBA: EL PALO QUE LE TIRÓ MORE RIAL A LA MADRASTRA DE SU HIJO

Tras los festejos por el cumpleaños número cinco de Francesco, llovieron críticas contra la influencer. Frente a esto, la joven respondió con un video en que aparece su hijo.

Con una polémica canción de fondo, la influencer escribió: “Para los que no quieren que esté con mi hijo y las que se hacen las mamás, háganse querer”, escribió en TikTok. “Y háganse un hijo si tienen ganas porque el mío es mío”, cerró.