More Rial aclaró qué pasó con el “ritual a San la Muerte” del que la acusaron en Córdoba

Morena Rial fue acusada de iniciar un pequeño foco de incendio en la habitación de un hotel de Córdoba. Según trascendió, la mediática estaba con unas amigas desarrollando un ritual a San la Muerte que ocasionó quemaduras en las cortinas. Sin embargo, la joven negó esta versión.

El gerente de un reconocido hotel de Córdoba confirmó que Morena fue retirada de la habitación que había alquilado con sus amigas. Las jóvenes habrían iniciado un incendio en el sector del jacuzzi. Cuando ocurrió, autoridades pidieron que se retiraran y ante la negativa, dieron intervención policial.

LA ACLARACIÓN DE MORENA RIAL

Esta versión fue negada por la hija de Jorge Rial quien dio su versión en el programa A la Tarde. “La verdad es que es un tema que me chupa tres huevos. La gente sabe que yo tengo a San la Muerte en mi brazo tatuado y eso no quiere decir que yo haga... Yo no estaba en el hotel, chicos”, aclaró.

La hija de Jorge Rial se tatuó a San La Muerte.

En este sentido, señaló: “Volví y estaba todo el quilombo. Me fui a las 17 y volví a las 21. Como hay tanto quilombo, More tiene la culpa de todo. No había nadie en la habitación”.

“En el hotel dicen mil cosas y así también le fue a la recepcionista. Me invitaron a retirarme como si fuera una delincuente”, exclamó y explicó: “No tengo idea porque yo no prendí fuego nada. Ni siquiera había cortinas y hablaban de cortinas”.

“No hago rituales, eso lo hacen las brujas. Yo no soy bruja. No hice nada porque lo tengo tatuado, pero no tengo la imagen”, cerró Morena Rial.