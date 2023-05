“Ésta es la historia de cuando More Rial nos cagó”: el escrache de una cordobesa contra la mediática

Morena Rial vuelve a estar envuelta en una nueva polémica en Córdoba. Esta vez, la acusación llegó de parte de una emprendedora cordobesa que señaló que la mediática no cumplió con un “canje” que habían pactado por redes sociales, por lo que se sintió estafada.

Guadalupe está al frente de un local de ropa llamado Why Not y a través de sus redes sociales, contó cómo fue el contacto que tuvieron con la hija de Jorge Rial. “Este storytime es de cuando More Rial nos cagó con un canje”, comienza relatando en la filmación.

Luego, la joven explicó cómo fue el primer contacto y qué se pactó en la comunicación. “More nos escribe en Instagram y nos dice que era su cumpleaños, que estaba en Córdoba y lo iba a festejar acá, y que quería pasarse por el local para buscar un outfit para ese día”, relató.

More Rial paralizó la web con su apuesta de moda.

Y continuó: “Nosotras le propusimos hacer un canje, donde ella elegía un vestido y después, subía una historia etiquetándonos y nosostros se lo regalabamos. Ella tenía un millón de seguidores y nos pareció una buena idea”.

Sin embargo, Guadalupe aseguró que nada salió como lo planeado. “Ella vino, se eligió el vestido más caro de todo el local, la idea era que lo use y nos arrobe. Fue su cumple y no subió ninguna foto, así que le escribimos y no tuvimos respuesta”.

La cordobesa detalló que durante un mes no pudieron comunicarse con la influencer. Hasta que, meses después, lograron que Morena subiera una historia. “Publicó una foto donde no se veía la prenda, estaba borrosa, se notaba que la subió de mala gana. Fue una experiencia nefasta”, cerró.

