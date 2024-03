More Rial apuntó contra Luis Ventura y rompió el silencio sobre su embarazo: “No estoy de 3 meses”.

La noticia del embarazo de Morena Rial, hija de Jorge Rial, ha generado revuelo en los medios y en las redes sociales. Tras varios rumores que circularon en torno a este tema, fue el propio Luis Ventura quien confirmó la feliz noticia en el programa “A la tarde” de América TV.

Aunque Ventura no confirmó quién es el padre del segundo hijo de Morena, el periodista sí expresó su alegría por la noticia y aseguró que lo bendecirá igualmente y acompañará a su sobrina en este nuevo capítulo de su vida. “Está embarazada, la señora, mi sobrina, Morena Rial. Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, razón por la cual es algo consistente y moneda corriente dentro de su realidad que yo quiero que sea llena de felicidad. A mí me pone contento”, aseguró Ventura.

Sin embargo, parece ser que More no quería que la notifica se diera a conocer de esta manera. La mediática fue consultada por este tema mientras cenaba en una famosa parrilla ubicada en Palermo junto a una amiga.

Por lo que expresó la hija de Jorge Rial en la nota que dio a Socios del Espectáculo está muy molesta con Ventura por haber confirmado la noticia sin su consentimiento y reveló que todavía no llegó a los tres meses de gestación.

Además, Morena compartió detalles sobre su relación con Facundo Ambrosioni, padre de Francesco, indicando que la situación entre ambos es complicada y que no recibió ayuda económica por parte de él para el cuidado de su hijo. A pesar de todo, aseguró que Facundo está presente en la vida de Francesco, quien actualmente está viviendo con su padre debido a la falta de estabilidad en la vivienda de Morena.

Cómo le contó More Rial a Luis Ventura la noticia de su embarazo

El anuncio del embarazo se dio luego de que More Rial llamara a Ventura hace más de un mes para comunicarle la noticia, aunque decidió mantenerlo en reserva hasta estar segura y notificar a su familia. En una entrevista posterior, la joven expresó su molestia por la manera en que se dio a conocer la noticia y reveló que todavía no ha llegado a los tres meses de gestación.