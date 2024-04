La dura respuesta de More Rial a la novia de su ex por su hijo Francesco: “El mío es mío”

More Rial vuelve a ser noticia, después de que se conoció que está esperando la llegada de su segundo hijo, según informó Luis Ventura en “A la tarde” y lo que llevó a que la famosa se enojara con su “tío” por dar la información sin su consentimiento. More ya es madre de Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, quien vive en Córdoba y se encuentra separado de ella hace un tiempo.

Desde que la hija de Jorge Rial contó que no estaba pasando por un buen momento económico y eso llevaba a que su hijo no pueda vivir con ella. Por lo que el pequeño de cinco años reside con su papá en Córdoba y con la pareja de este, lo que es un problema para More debido a que, en más de una ocasión, sostuvo que su hijo no necesita una madrastra.

El ida y vuelta entre More Rial y la pareja de su ex por su hijo Francesco

Se conoció que Camila, la pareja de Facundo, hizo un vivo en sus redes sociales donde aparece Francesco muy feliz. En la publicación, la joven respondió a varias preguntas de sus seguidores, entre las cuales le consultan “hace cuánto tiempo viven Fran con ellos”.

“Fran ya hace casi un año que vive con nosotros” respondió Camila a las consultas de sus seguidores. Según publicó la cuenta de Gossipeame, el video no fue del agrado de More porque dejó una indirecta en sus redes sociales para la “madrastra” de su hijo.

“Para los que no quieren que este con mi hijo, y las que se hacen las mamás. Hagánse querer, y hagánse un hijo si tienen ganas, porque el mío es mío”, escribió en una historia en su perfil junto a un video con Francesco con polémicos gestos.

More volvió a dejar su postura sobre la pareja de su ex y la relación que tiene con su hijo Francesco, quien vive en Córdoba con ellos, ya que la hija de Jorge Rial está en Buenos Aires esperando la llegada de su segundo bebé.