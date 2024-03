Jesica Cirio y Elías Piccirillo comprometidos: el romántico pedido en medio de su cumpleaños

Jesica Cirio vivió una semana de ensueño al celebrar sus 39 años y recibir la pregunta más importante en toda relación. Según trascendió, su nuevo novio, Elías Piccirillo, le pidió casamiento. Sin embargo, pese a las festividades, la periodista tuvo una respuesta contundente cuando fue consultada por su anillo de compromiso.

El compromiso fue revelado por Socios del Espectáculos, quienes destacaron que la pedida de mano no se realizó de forma pública. Desde este punto, Elías Piccirillo le habría propuesto matrimonio a Jesica Cirio estando solos.

“Hubo propuesta de casamiento. No fue cómo dijeron. No hubo propuestas delante de todos. Fue de manera privada, después de las 12″, explicó Paula Varela sobre la sorpresa que se llevó Jesica Cirio durante su cumpleaños.

Jesica Cirio se borró el tatuaje que la unía con Martín Insaurralde.

Seguidamente, la panelista Mariana Brey develó otro nuevo anuncio sobre la ex esposa de Martín Insaurralde: estaría esperando un hijo con su nuevo novio. “Me dijeron que está embarazada, que ella quiere esperar los tiempos para decirlo abiertamente, pero sí, está embarazada”, anunció la panelista sobre el posible embarazo de la modelo.

Cuál fue la respuesta de Jesica Cirio sobre su compromiso

La periodista de Socios del Espectáculo comentó que le había pedido una foto a la conductora de su anillo de compromiso. Sin embargo, la respuesta de Jesica Cirio la dejó descolocada: no hubo anillo.

Jésica Cirio no se podía cerrar el vestido y su nuevo novio llegó al rescate Foto: instagram

“Le hizo una propuesta pero hay un detalle: no hay anillo de compromiso. No hubo. Le pedí que me mandara y no hay anillo”, reveló la panelista sobre el anillo de Cirio.

Finalmente, pese a ese acontecimiento, Varela sostuvo que Jesica Cirio estaría pasando por un buen momento. Desde este ámbito, recalcó que estaría muy feliz por nuevo compromiso y embarazo.

“Ahora se viene el casamiento, también el baby. Congeló óvulos y me dijo que puede ser ahora, con esta nueva pareja. Están muy felices”, concluyó Paula Varela.

Jesica Cirio blanqueó su relación con Elías Piccirillo. No obstante, comenzaron en junio de 2023 y decidieron vivir juntos en diciembre.