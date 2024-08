Así está hoy Martina, la hija de Virginia Gallardo

Virginia Gallardo es otra de las famosas que pudo tomarse vacaciones. Durante la última semana de junio, la bailarina dejó a un lado sus obligaciones en la ciudad de Buenos Aires y viajó con su hija Martina a Bariloche para disfrutar de unos días de nieve y deporte al aire libre.

Martina tiene 4 años y es fruto de la relación de Gallardo junto a Martín Rojas. La panelista de Poco correctos suele compartir en redes momentos íntimos en familia que dan cuenta de la buena relación que tienen y los momentos divertidos que comparten.

Virgina Gallardo y su hija Martina. Foto: instagram

Por ejemplo, Virginia compartió la visita que hizo junto a su hija a Art Point, un sitio muy especial de Palermo que propone pintar flúo en caballetes para los niños mientras sus padres toman una copa de vino.

Martina, la hija de Virginia Gallardo. Foto: instagram

Tras el carrete que Virginia publicó, sus seguidores halagaron: “La vida en colores”; “Esa nena es tan feliz con una mamá como vos ❤️”; ó “Qué coloress 🙌🙌”.

La operación que Aníbal Lotocki le hizo a Virginia Gallardo

Virginia Gallardo habló del calvario que atravesó tras una operación que le hizo Aníbal Lotocki. “Yo me opero y a los cinco meses me desgarro al nivel que no podía levantar la pierna a noventa grados”, contó en Socios del espectáculo.

Y agregó: “Del mismo modo que “en un punto dije ‘ya está, no vuelvo a bailar, no vuelvo a vivir de lo que amo’. Yo en 2010, el año que encima llega la propuesta del Bailando, con lo que eso significaba, yo lo hice rota y nunca me victimicé en la pista. Pueden dar fe mi coach y mis compañeros”.

Para cerrar explicó: “La Justicia nos pide a nosotras que hagamos lo que ellos no hacen. Yo tomé el camino más fácil, todas optamos caminos diferentes, el de decir ‘bueno, si mi consecuencia mayor fue solo vivir con dolor, es nada al lado de esta gente’”.