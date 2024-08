Así está hoy California, la hija de Sofía Zámolo, a punto de cumplir 4 años: ¿se parece a su mamá?

En medio de la pandemia de 2020, el 29 de octubre, Sofía Zámolo y José Félix Uriburu le dieron la bienvenida a su primera hija, California. A sus 37 años, Sofía comenzó una nueva etapa de su vida, llena de amor y dedicación. Desde entonces, la actriz mantuvo un perfil bajo, enfocándose en su familia y en la crianza de su hija, lejos de los reflectores y las polémicas.

Sofía Zámolo y su hija California Foto: instagram/sofia

Así está hoy California, la hija de Sofía Zámolo

Con más de 1 millón de seguidores en Instagram, Sofía comparte momentos íntimos y felices de su vida con California. En cada publicación, la modelo muestra el crecimiento y las aventuras de su pequeña, quien a punto de cumplir 4 años, ya conquistó a los fanáticos con su simpatía y belleza.

Por ejemplo, durante el Domingo de Resurrección, Sofía contó una experiencia especial con su hija: “Es el primer año que hacemos la búsqueda del huevito con Cali, pero más allá de que es divertido, a la mañana le contamos que celebramos la resurrección de Jesús. Claro que no sabe lo que significa, pero aprendimos a decirle gracias a Jesús”.

A sus casi 4 años, California no solo es el reflejo físico de su madre, sino también comparte su carisma y afición por la moda. La pequeña se convirtió en una mini estrella en las redes sociales, donde sus tiernos outfits y su encantadora sonrisa derriten a los seguidores de Sofía.

El camino de Sofía Zámolo a la maternidad

La llegada de California fue un sueño hecho realidad para Sofía y José, pero no fue un camino fácil. En varias entrevistas, la modelo compartió o las dificultades que enfrentaron durante la búsqueda de un hijo. “Cada mes que no llega es una decepción. Llorás, te frustrás y empezás a preguntar: ‘¿Por qué yo no quedo?’. Y te empieza a doler cada vez más”, recordó Sofía. Sin embargo, la felicidad llegó el 25 de febrero de 2020, cuando confirmaron el embarazo.

El nombre California tiene un origen literario especial, utilizado por primera vez en la novela “Las sergas de Esplandián” de Garci Rodríguez de Montalvo. Este nombre, asociado a una región rica y paradisíaca, fue elegido por Sofía y José Félix para su hija, dándole un toque único y significativo.

La modelo ha vivido su embarazo con la mayor emoción.

A punto de celebrar su octavo aniversario de casados, la pareja disfrutan cada momento con su hija. La modelo compartió su experiencia de maternidad con honestidad y amor, demostrando que, aunque el camino no siempre fue fácil, cada esfuerzo valió la pena para tener a su pequeña California en sus vidas.