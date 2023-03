Sofía Zámolo posó con un look “total black” desde Brasil y se llevó todos los elogios

Sofía Zámolo siempre comparte los mejores momentos de su día a día, y también hace partícipes de sus mejores looks a sus 1,1 millón de fanáticos de Instagram.

Ahora, la conductora mostró el jugado outfit elegido para una noche de gala en San Pablo, Brasil. Zámolo utilizó un atuendo que consistió en un vestido color negro con abertura en el costado cerca de la zona de la cola.

Sofía Zámolo lució un look total black que enamoró a todos. Foto: Instagram

A esta prenda la combinó con unas sandalias abiertas de taco aguja color negras repletas de brillos plateados. Complementó su estilo con una cartera tipo sobre también de color negro y cabello suelto.

El único elemento a color que utilizó para su look fue un blazer verde esmeralda que destacó más su vestimenta.

Sofía Zámolo y el recuerdo de su hermano

Como invitada a “PH, Podemos Hablar”, recordó cómo atravesó la muerte de su hermano. “Cuando yo era muy chica se separaron mis papás, cuando tenía un año y medio. Perdí un hermano en un accidente cuando yo tenía ocho, era rarísimo de repente encontrarme con la muerte. Era hermano gemelo de mi hermano más grande, de Diego. Eran Diego y Fede”, comenzó en su desgarrador relato.

Sofía Zámolo Foto: Instagram/sofiazamolo

Y detalló que su hermano “estaba en una moto muy tranquilo y un auto no lo vio, se lo llevó puesto y lamentablemente falleció”. Y agregó con la garganta quebrada: “Me acuerdo como si fuera hoy el momento en que mi mamá me cuenta que Fede no va a volver a casa y que estaba en el cielo. De repente me encontré con la muerte a los ocho años”.

“Me acuerdo del momento en el que nos tuvimos que despedir de mi hermano y me parecía irreal. Todas mis amigas estaban jugando con muñecas y yo de repente me encontré con algo tan duro como es la muerte”, reflexionó.