El look plateado de Sofía Zámolo para salir de shopping: elegante y sensual

Este fin de semana Sofía Zámolo se lució con su jugado look plata para la inauguración de un nuevo centro comercial. La modelo fue invitada junto a más figuras de la farándula argentina y desfiló por la alfombra roja del evento con un outfit sofistcado y sensual.

En su caso optó por un conjunto plateado de top y pantalón haciendo juego que combinó con unas sandalias abiertas, de la nueva temporada. Su estilo sorprendió a los usuarios en las redes sociales al ver las publicaciones en su perfil.

Toda una fashionista Foto: instagram/sofiazam

En cuestión de horas, la también conductora acumuló cientos de reproducciones en su reel y más de 6 mil “me gusta”. Entre los mensajes de sus seguidores se pudieron leer: “Mi diosa elegante, sexy y hermosa”, “Una mujer muy hermosa elegante sexy y sensual. Una diosa brillando como siempre”, “Divina la modelo más bella” y “Por favor ¡que bomba! amé ese look”.

Se trató de la apertura de la galería a cielo abierto “Las Lomitas Street” en Lomas de Zamora, en la zona sur del conurbano bonaerense. También participaron figuras como Pampita, Zaira Nara, Camila Homs, Flor Vigna y Cande Ruggeri.

El desgarrador recuerdo de Sofía Zámolo por la muerte de su hermano

Como invitada a “PH, Podemos Hablar”, recordó su infancia y aseguró que vivió una “infancia difícil”. En una conversación a corazón abierta con Andy Kusnetzoff, la modelo recordó cómo atravesó la muerte de su hermano.

Sofía Zámolo Foto: Instagram/sofiazamolo

“Cuando yo era muy chica se separaron mis papás, cuando tenía un año y medio. Perdí un hermano en un accidente cuando yo tenía ocho, era rarísimo de repente encontrarme con la muerte. Era hermano gemelo de mi hermano más grande, de Diego. Eran Diego y Fede”, comenzó en su desgarrador relato.

Y detalló que su hermano “estaba en una moto muy tranquilo y un auto no lo vio, se lo llevó puesto y lamentablemente falleció”.

Recordó su "infancia dificil" Foto: instagram/sofiazam

Y agregó con la gargante quebrada: “Me acuerdo como si fuera hoy el momento en que mi mamá me cuenta que Fede no va a volver a casa y que estaba en el cielo. De repente me encontré con la muerte a los ocho años”.

“Me acuerdo del momento en el que nos tuvimos que despedir de mi hermano y me parecía irreal. Todas mis amigas estaban jugando con muñecas y yo de repente me encontré con algo tan duro como es la muerte”, reflexionó.