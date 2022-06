Hace unos 20 años atrás, Sofía Zámolo y David Nalbandian protagonizaron un polémico romance. Si bien al principio se mantuvo oculto, las primeras fotos juntos no tardaron en llegar a la prensa y estalló un escándalo mediático ya que por entonces, el tenista ya saliá con Victoria Bosch.

Este martes, la modelo recordó aquella relación y contó detalles de cómo terminó todo y cuál es su actual relación con el deportista. Pese a siempre ser muy reservada con su vida privada, la conductora se animó a hablar de uno de sus novios de su pasado y reveló: “Estaba muy enfocado en su carrera”.

David Nalbandian y Sofía Zámolo hace poco menos de 20 años Foto: Web

“Me pasó hace mil años. Éramos chicos, teníamos 20, 21 años. Para mí estábamos de novios”, aseguró este martes como invitada de “Socios del Espectáculo” cuando le preguntaron si alguna vez le pasó de no blanquear una relación. Según recordó, por entonces Nalbandian “fue y volvió con su novia de antes”, pero ella no lo sabía.

Y reflexionó: “Éramos re chicos, le deseo lo mejor de corazón. No terminamos mal, a nadie le gusta enterarse de ciertas cosas, pero bueno, ya pasó. Después entendí que éramos chicos”. “Él estaba muy enfocado en su carrera y no quería salir a hablar de otras cosas, entonces lo entendí por ese lado”, recordó acerca de por qué no quisieron hacer pública la relación.

Sofía Zámolo Foto: Instagram/sofiazamolo

Sin embargo, luego se filtraron fotos juntos en la prensa y fue un escándalo. En 2004 una revista publicó las imágenes que revelaban el romance y no pudieron ocultarse más. “Nadie se salva ni de la muerte ni de los cuernos”, deslizó picante la modelo.

Cómo está hoy la relación de Sofía Zámolo y David Nalbandian

La modelo detalló cuál es hoy la relación que mantiene con su ex: “Es parte del pasado de uno, de lo que uno vivió”. Y confesó: “Me lo crucé en algún evento, pero todo fue ‘hola y chau’. Súper bien, súper buena onda. Ya pasó. Gracias a eso hoy estoy donde estoy con mi marido y mi hija. No hay que renegar del pasado”.