“Madraza, guerrera, leona, luchadora y resiliente” fueron las cinco palabras que usó Sofía Zámolo para definir a su madre, Cristina Guerrero, quien falleció este jueves tras padecer cáncer de hígado y páncreas.

La modelo, que transita un dolor profundo, publicó un mensaje acompañado por una tierna foto a través de sus redes sociales para decir adiós a su mamá. “No sé cómo voy a hacer sin vos de acá en adelante”, confesó.

"Bendecidos de ser tus hijos", escribió Sofía Zámolo en su cuenta de Instagram. (Instagram/@sofiazamolo

Además, en esas líneas, contó cuánto la admira. “Mi reina. Fuiste la madre con la que toda hija sueña, bendecidos de ser tus hijos”.

También destacó los aprendizajes y la huella imborrable que dejó en su corazón. “Nos enseñaste los valores, a amar y respetar sobre todas las cosas”. A su vez, suplicó: “Danos fuerza para seguir ahora mamá”.

“Volá en paz bien alto que acá dejaste una huella única”, añadió al final del texto que publicó en su cuenta de Instagram.

El poema que compartió Sofía Zámolo en su cuenta de Instagram. (Instagram/@

Cada palabra escrita refleja una miscelánea en la que conviven el orgullo de una hija, el amor inigualable y el verdadero dolor de tener que despedir a una mamá.

Sofía compartió un poema titulado “No me he ido” que trata sobre la pérdida de un ser querido y el duelo a transitar. “No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado”, indica el mismo.

Semanas atrás, la modelo había dejado en sus historias destacadas una serie de fotos y videos de Cristina. Cada una de ellas refleja aquel amor puro y sincero de Sofía con su madre, algo que, sin dudas, permanecerá intacto a través del tiempo, pase lo que pase.