El lapidario descargo de Yanina Latorre contra Maru Botana: “Nunca mentí”

Maru Botana sorprendió a los medios de comunicación con su descargo en redes sociales. Tras las críticas de Jimena Monteverde, la presentadora aprovechó para apuntar contra diferentes personas del espectáculo.

“Estoy harta de escuchar gente hablando mal de mí. No sé si es la forma y el lugar para hacerlo, pero siento que tengo que hablar y si hasta ahora no lo hice, fue porque siento que no hay nada más lindo que decirse las cosas cara a cara”, detalló la presentadora en su descargo en redes sociales.

Seguidamente, Botana decidió también atacar a Yanina Latorre, quien la ha acusado en diversas oportunidades de hacerle bullying en la facultad.

Yanina Latorre en su programa para Bondi. (Captura)

“Yanina... no quiero hablar porque Lolita me parece una divina y me concentro en ella, y no quiero escuchar más mentiras de Yanina. Las cosas de la facultad, lo que ella dice es todo mentira”, recalcó la presentadora.

Esta última declaración generó el enojo de la angelita, quien optó por usar sus redes sociales para atacar a Maru Botana.

El contundente descargo de Yanina Latorre contra Maru Botana

El descargo de la periodista ocurrió en su cuenta de X (antiguamente conocido como Twitter). Allí, acusó a la cocinera de “creer” su propia mentira y de involucrar a su hija en su disputa que habría sucedido desde la facultad.

El descargo de Yanina Latorre

“Dios mío. Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí, todo lo que conté de la facultad es verdad. Maru Botana era una turra resentida que me jo*** la vida”, recalcó la contadora pública sobre los dichos de Botana.

Seguidamente, determinó que no debía ocuparse de su hija y que a todas las personas que atacó decían la verdad, pese a que dijo lo contrario en su descargo.

“No necesito que te concentres en Lola. De ella me ocupo yo. Y los demás también dicen la verdad. Ahora es fácil victimizarse. ¿Por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo Maru, no te quiere nadie”, sentenció Latorre.

Finalmente, ya en su cuenta de Instagram, Yanina redobló la apuesta al asegurar que Botana era una “cago**” por responderle más de 10 años después.

“Tardaste 10 años en contestarme. ¿Qué necesidad tengo de inventar algo tuyo en la facultad? No estás en mi radar. Acordate cómo me jodiste la vida de pendeja, porque si hay alguien envidioso en el mundo, sos vos. Cuando te encaré en persona, te hiciste la bolu... y seguiste caminando. Además de hija de pu… sos cago**”, cerró la periodista.