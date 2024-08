“No hay perdón”: Esmeralda Mitre confirmó que tomará acciones legales contra Yanina Latorre

Esmeralda Mitre fue el foco de conversación en los medios argentinos por una completa noticia. Tras un tormentoso presente marcado por una supuesta adicción, la actriz habría entrado a un centro psiquiátrico.

“Ella ya está internada en la clínica. La internaron en una clínica y luego va a una clínica psiquiátrica (...)El destino de ella final es salud mental, el abogado de ella y el de su mamá se agarraron a las trompadas. El novio le robó el auto. Yo acá conté, que no pagaba las expensas, que estaba viviendo descontroladamente”, destacó Yanina Latorre.

Luego de comunicar la información, Esmeralda Mitre aseveró que esto no habría ocurrido y que ella se encontraba bien.

“Les dejo un comunicado para desmentir todo lo que se habló de mi persona, ayer, en casi todos los medios de comunicación”, determinó la actriz en un video publicado desde sus redes sociales.

Durante su descargo en redes, la descendiente de Bartolomé Mitre anticipó que sus abogados estaban trabajando en tomar acciones legales. Esto se habría concretado esta semana, al confirmar su denuncia contra Yanina Latorre.

Los detalles de la denuncia de Esmeralda Mitre contra Yanina Latorre

La actriz de la novela “Guapas” comunicó su accionar contra la angelita en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live. Allí, aseveró que Latorre sería denunciada “por mucho dinero”.

Esmeralda Mitre desmiente su internación psiquiátrica. Captura del video.

“Yanina Latorre va a ser denunciada por muchísimo dinero”, sentenció la actriz con bronca.

Yanina Latorre en su programa para Bondi. (Captura)

Seguidamente, Mitre destacó que denunció a todas las personas que habría “hablado mal de ella” por desprestigio moral y laboral, por daños y perjuicios, por daños morales y psicológicos, y por violencia.

“Todos los que hablaron mal de mí están denunciados por desprestigio moral y laboral, por daños y perjuicios, por daños morales y psicológicos, y por violencia”, aseveró Esmeralda Mitre.

El crítico momento que padece Esmeralda Mitre: “La internaron” Foto: LAM

Finalmente, respecto a Yanina Latorre, determinó que había actuado muy mal y por ende, esa maldad no podía seguir sucediendo en los medios de comunicación.

“Yanina Latorre hizo algo realmente terrible, no solo conmigo, con toda la gente. Y me parece que tanta maldad no puede existir porque esto a mí me perjudica (...) La Justicia hablará con ella. Esta vez no hay perdón”, concluyó la actriz.

Quién es el novio de Esmeralda Mitre

Desde otro aspecto, Esmeralda Mitre estaría en una buena situación sentimental. La mediática comenzó a salir con Paolo Vianini, un estanciero de 57 añoss dedicado a las tierras de su familia.