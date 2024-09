La impactante imagen de Esmeralda Mitre golpeada: cómo es el drama familiar que atraviesa

Hace 20 días, Yanina Latorre destapó el drama familiar que atraviesa Esmeralda Mitre con una versión que la propia actriz se encargó de desmentir e incluso prometió llevar a la Justicia a la panelista por sus dichos. Luego de eso, vivió un episodio violento en su domicilio y, este jueves, se dio a conocer una imagen que la muestra con un importante golpe en uno de sus brazos.

Esmeralda subió un video a sus redes en el que se ve, en primer lugar, la discusión de ella y un grupo de personas -con la policía presente-, luego la aclaración de los sucesos por parte de su abogado y también la palabra de la actriz.

“Mitre fue secuestrada por un grupo integrado por presuntos médicos, presuntos abogados. Llegaron con una testigo falsa y sin una orden judicial. La trasladaron a la Clínica de la Trinidad, donde supuestamente le iban a hacer análisis para descubrir algunas cuestiones negativas. Pero resultó todo lo contrario: en la clínica vieron que estaba totalmente sana, sin ningún tipo de sustancias tóxicas. Fue una maniobra para desprestigiarla”, comentó el letrado Daniel Llermano, quien es también abogado de Hugo Moyano.

Al momento de contar la “peor parte” de aquella fatídica jornada, la actriz detalló cómo fue la violenta agresión que sufrió.

“Fue una operación. Me secuestraron, entraron violando la puerta, ingresaron a mi cuarto. Yo no sabía qué era lo que pasaba, pero cómo no había nada que ocultar dije ‘prefiero ir y que esté todo claro’. Yo no me negué. Me hicieron todos los análisis que dieron bien, estoy perfecta de salud”, dijo Esmeralda.

Y luego contó: “Un hombre de la familia, muy violento, vino a mi casa a devolverme el celular que me habían robado a la mañana sin orden judicial, también porque yo los había denunciado por esa sustracción. Me lo tiró en la cabeza enfrente de la policía y me golpeó fuertemente. Me siento la verdad, para serles sincera, muy, pero muy triste por esto que sucedió”.

Según el abogado, esto ocurrió luego de que la heredera de Bartolomé Mitre presentara en los tribunales la pericia caligráfica que demostraba que la firma de su padre “había sido falsificadas para poder demostrar la supuesta venta del paquete accionario que le pertenecía ella del diario La Nación”.

La relación de Esmeralda Mitre y su madre

Otro de los puntos clave de todo este drama familiar apunta a su madre, Blanca Isabel Álvarez de Toledo, quien habría estado detrás de la “operación” denunciada por Esmeralda, quien señala que quisieron hacerla “pasar por loca y adicta” para internarla en un neuropsiquiátrico.

Blanca Isabel Álvarez de Toledo y Esmeralda Mitre.

En diálogo con Radio Mitre, confesó: “Siempre fue una relación dificultosa. Mi madre no fue una madre fácil y no lo es. Fue engañada y es un plan de alguien que tiene intereses en mi dinero. Y ellos convencen a mamá. La voy a perdonar pero ha cometido un acto atroz con su hija, porque esto me perjudica un montón”.

Además, advirtió que Álvarez de Toledo vive actualmente en un vivienda que le pertenece a Esmeralda: “Si quisiera la puedo sacar de la casa en la que vive, tenemos campos en todos lados, hay muchas otras propiedas en cuyas divisiones no me han tenido en cuenta. Son tan pobres que solo tienen dinero. Yo vivo de mi trabajo”.

La fuerte imagen de Esmeralda Mitre golpeada

Este jueves, en su cuenta de X, el periodista Jorge Asís publicó una foto en la que se ve a Esmeralda Mitre con un impactante golpe en su brazo, aunque no se puntualizó el contexto.

La impactante imagen de Esmeralda Mitre golpeada.

“¿Acaso Esmeralda -la más bella de Los Mitre- está verdaderamente loca? Y Blanca Isabel Álvarez de Toledo, la madre distinguida ¿por qué de repente se puso en contra de Esmeralda?”, se preguntó en un tuit anterior.