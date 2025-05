La tremenda confesión de Beto Casella sobre su intimidad que dejó a todos en shock: “Me hice 6 exámenes de HIV”

En una charla íntima y profunda, Beto Casella sorprendió al público con una confesión inesperada. Invitado al programa Con todo respeto, que Andrea Rincón conduce los domingos por Canal 9, el conductor de Bendita compartió cómo una crisis existencial lo llevó a vivir con un miedo constante a la muerte en su juventud.

Todo comenzó cuando Rincón planteó en el programa el impacto de tomar conciencia sobre la finitud de la vida. “Cuando te pasa de asimilar la finitud, entrás en un vértigo”, reflexionó ella, para luego consultarle a su invitado si alguna vez había tenido pensamientos similares.

Beto Casella, histórico conductor de Bendita. (Captura)

Beto Casella hizo una confesión sobre su salud que sorprendió a todos

Fiel a su estilo frontal, Casella no dudó en abrir su intimidad: “A los 30 me dio una crisis y pensaba que me iba a morir a los 32. Nosotros veníamos de los 80, así un poco agitados. Tuve una época que me hice seis exámenes de HIV porque estaba convencido de que podía estar enfermo. Vivía aterrorizado”.

Según contó Beto, incluso la publicidad de prevención le generaba angustia. “Me acuerdo que veía la publicidad y decía: ‘Si tenés un bulto…’ Y yo me tocaba”, relató, con esa mezcla de humor y honestidad que lo caracteriza.

Detrás del sarcasmo que maneja, hay un hombre sensible, capaz de hablar sin tabúes de salud mental, temores personales y vivencias que marcaron su vida. Su confesión generó empatía inmediata en Andrea Rincón, quien también se animó a contar que vivió situaciones similares.

Beto Casella estuvo en el programa de Andrea Rincón.

Pero Casella no sólo habló de su pasado. Esta semana también fue noticia por lanzar una crítica punzante contra los dueños de medios que despiden personal por falta de recursos. “Si no tienen plata, no hagan medios de comunicación. Pónganse una carnicería, que es muy digna”, disparó.