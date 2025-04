Viviana Canosa apuntó contra Beto Casella: “Se bajaba los pantalones”

Viviana Canosa no deja de sumar polémicas. Días después de haber debutado como conductora en “Eltrece”, la periodista acusó en vivo a Lizy Tagliani de supuestos robos en su casa y alguna implicación en causas contra menores de edad.

“Yo viví cosas tremendas. Te lo puede contar Lucas Bertero, que éramos muy amigos en esa época. Lo de la cucharita es todo un invento. Hice cosas por ella que ni por mi mejor amiga las hice. Lo hice porque me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba“, aseguró la comunicadora.

Tras sus declaraciones, múltiples personalidades salieron en apoyo a Lizy Tagliani. Uno de ellos fue Beto Casella, quien no dudó en atacar a Viviana Canosa. "Hay una actitud de Canosa que el que salte a musitar media cosita a favor de Lizy, voy contra vos... lo cual, es una cosita extorsiva, ¿no? Yo creo que Lizy va a tener que defenderse seriamente, con énfasis, porque a esta hora que estamos hablando yo no sé si tiene programa el domingo“, analizó el conductor de Bendita TV.

La respuesta de Viviana Canosa a los dichos de Beto Casella

La conductora no quiso dejar de lado las declaraciones de Casella. A través de su programa “Viviana Al Aire”, apuntó contra el conductor y presentador. “Es imposible que vos me des miedo a mí (...) No me importa nada, ridiculizame, decime que soy lo peor”, comenzó diciendo Canosa.

Acto seguido, expuso el presunto accionar de Casella durante el tiempo que estuvieron juntos en un canal de televisión. “Hoy lo tenemos a Tomi Dente y tiene ganas de hablar de vos y lo que hacía en el canal. ¿Saben lo que hacían? Se bajaba los pantalones y mostraba el cu** en los camerinos. Yo lo viví, no estoy mintiendo. Ahora resulta que yo discrimino", expresó con suma fuerza.

Los dichos de la periodista dieron pie a múltiples reacciones en redes sociales, quiénes dudaban la veracidad de sus dichos. "Esto es la prueba de que si tomas lavandina te hace mal“, ”Esto se pone interesante“, aseveraron varios usuarios.