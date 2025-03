El descargo de Ari Paluch y Beto Casella tras el desagradable chiste que generó repudio: “Imprudente...”

El martes se volvió tendencia un desagradable chiste que hicieron Beto Casella y Ari Paluch en el pase que realizan en sus programas de radio. Paluch sugirió la idea de drogar a una compañera de trabajo para forzarla a tener intimidad, esto causó repudio en las redes sociales.

“¿Es tan fácil conseguir burundanga? Porque tu locutora Noelia es linda chica. Podemos arreglar, vamos una mañana le ponemos en un vaso con agua...“, comentó con humor Ari Paluch.

Ante esto, Beto Casella le dijo a la hija del conductor que forma parte del programa: “Frenalo vos que es tu padre”.

“Padre, ubícate”, le dijo Martina a su papá incómoda con la situación. “¿No hay un nivel de burunganda que te da un besito?," consultó Ari Paluch generando indignación en las redes sociales.

El repudiable chiste de Ari Paluch

Tras las repercusiones de sus dichos, tanto Beto Casella como Ari Paluch hicieron un descargo y mea culpa por su chiste fuera de lugar.

Los mensajes de Beto Casella y Ari Paluch tras el chiste desagradable que hicieron

“Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana. Generalmente, en el pase generamos una situación de sátira y humor, pero nada de esto es una excusa, es simplemente para explicar el contexto", expresó el conductor sobre su desagradable chiste.

“No quise ser ofensivo con ninguna mujer ni persona, hice un chiste que no correspondía y, por esta razón, me siento genuinamente arrepentido”, agregó Ari Paluch.

Asimismo, el conductor comentó: “Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que se sintió ofendido. En un aprendizaje permanente, los tiempos cambian y cosas que uno dice naturalmente no deben ser dichas, y si lo son, deben ser remendadas”.

Por otro lado, Beto Casella hizo un fuerte descargo en Bendita TV y manifestó su repudio a las palabras de su colega. “Tenemos a la hija de él, Martu de 24 años que es muy sensata, y cada tanto lo tiene que frenar porque se ha ido al pasto muchas veces“, contó el conductor.

“No como lo de hoy que fue realmente fulero. Pero cuando sucede, ella dice: ‘Ay, papá!’ y la situación suele ser de comedia", agregó Beto Casella.

El polémico chiste entre Beto Casella y Ari Paluch

Luego, el presentador criticó duramente a Paluch: “Yo no sé cómo se le ocurre un chiste espantoso, horrible. Será un chiste, pero tuvo una connotación espantosa y se pudrió todo“.

“A mí lo primero que se me sale decirle (a Martina) es: ‘Frenalo a tu viejo’ y por supuesto que de ahí nos fuimos, no es que lo estiramos. No quise estirar nada porque no daba para estirarlo", expresó Casella sobre la desagradable situación.