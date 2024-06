Martina, la novia de Matías Alé reveló como la conquistó: “Abrazaba”

Matías Alé reapareció a la luz pública con una nueva imagen y romance. Su nueva conquista se llama Martina Vignolo, una joven de 22 años que conoció durante su tiempo en Mar del Plata.

“Para mí es un gran amor. Yo ya se lo dije, ya se lo puse en claro. Yo quiero todo con ella. Quiero tener hijos, quiero que ella sea la madre de sus hijos”, expresó en una entrevista para Socios del Espectáculo.

Ahora bien, los fanáticos han conocido todos los detalles del vínculo gracias al actor. Sin embargo, en Noche al Dente, Vignolo decidió brindar su versión de los hechos.

Cómo se enamoró Martina Vignolo de Matías Alé

En compañía de su pareja, la profesora de voleibol reveló cómo tuvo su primer contacto con el actor. En este sentido, la joven expresó que hacía espectáculos infantiles en el teatro Victoria cuando quedó atraída por Alé.

“Yo hago espectáculos infantiles en el teatro Victoria. Era una de las más grandes dentro del infantil y siempre charlábamos con las mamás que, cuando él pasaba, nos enamoraba a todas”, reconoció la joven sobre sus primeras impresiones de Matías Alé.

Seguidamente, Martina detalló que comenzó a enamorarse por los gestos del actor con las personas que lo rodeaba. Desde este punto, consideró que era una buena persona.

Matías Alé arremetió contra Yanina Latorre por criticar su relación: “Voy a hablar” Foto: Exitoina

“Yo siempre digo igual que es porque es muy buena persona. Era el único que se frenaba a darte un beso y un abrazo. No le importaba quién eras, te abrazaba. Muchos me preguntaban si lo conocía y, obvio, yo sabía quién era, pero no fue por eso que me enamoré”, añadió la profesora.

Finalmente, Matías Alé añadió que su primera cita fue en un restaurante de Mar del Plata con otra pareja. Ahí, reconoció que su vida a nivel personal cambió por completo.

Matías Alé presentó a su novia, Martina Vignolo. Captura del video.

“Fue la primera vez que almorzamos juntos. Yo siempre digo que he tenido grandes historias de amor y que la vida me tenía esperando un gran amor con el cual yo quería formar una familia. Yo pensaba que mi vida sentimental había terminado o que siempre iba a estar dedicado a más o menos lo mismo hasta que la conocí a Martina”, reconoció el actor.