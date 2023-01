Desde el romance con un periodista famoso hasta su misterioso marido: los amores de Silvina Escudero.

Silvina Escudero siempre estuvo en el ojo de la tormenta por sus mediáticos cruces, pero también por sus noviazgos, ya que en múltiples ocasiones se inclinó por amores que eran del medio, lo cual hacía más difícil mantener el secreto.

Silvina Escudero Foto: Instagram

Pero eso cambió los últimos años, cuando Silvina Escudero comenzó a salir con Federico, el que hoy es su marido. A pesar de una ruptura momentánea en plena pandemia. la pareja salió a flote y en el último trimestre de 2022 sellaron su amor. ¿Pero quiénes estuvieron con la actriz antes de que llegara Federico a su vida?

Silvina Escudero recibió el nuevo año en familia. Foto: Instagram

Los amores de Silvina Escudero antes de la llegada de Federico

Siempre se pensó que el primer novio famoso que tuvo la actriz fue Matías Alé, pero antes de eso Silvina Escudero y Germán Paoloski estuvieron en pareja casi cuatro años. “A los 21 años me comprometí con Germán. Estuvimos muchos años juntos, estábamos por casarnos, viendo salones, viendo casa”, contó la actriz.

Silvina Escudero y Germán Paoloski tuvieron un romance hace 20 años. Foto: web

Además, explicó que ella no tenía no proyectada una vida así, como la que tiene ahora. “Yo de chica siempre pensé en casarme, en tener una familia. El baile me fue llevando por este camino. Después de esa relación siempre me puse un parate. Siempre prioricé más mi carrera artística y laboral”, relató Silvina Escudero.

Silvina Escudero

Después de esta separación, en 2009, la actriz comenzó a salir con Matías Alé, que recién se había separado Graciela Alfano. Pero la relación terminó mal e incluso años después siguieron mandándose indirectas.

Silvina Escudero y Matías Alé Foto: instagram

En 2011, Silvina Escudero tuvo una relación fugaz con Nicolás “Tacho” Riera, pero concluyó con una polémica mediática cuando se filtró una foto caliente de la diosa que, según los rumores, habría sido difundido por el actor.

Silvina Escudero habló de la filtración de la foto íntima que le sacó Nico “Tacho” Riera

Al año siguiente, se la vinculó a Silvina Escudero con Federico Bal, la realidad es que la relación no prosperó, y no se los vio juntos. Lo que sí se confirmó el noviazgo que la actriz mantuvo en 2013, durante tres meses, con Nicolás “Cayetano”.

Otro romance del verano: Silvina Escudero y Nicolás Cayetano

Otro de los rumores de romance de Silvina Escudero es el que la vinculó con Mariano Martínez, pero la panelista de LAM, Cinthia Fernández aseguró: “Escudero volvió con el ex. No entiendo el misterio que genera. La persona que está conociendo es Federico, su ex/actual. No es Mariano Martínez”.

Silvina Escudero y Mariano Martínez (Instagram).

Silvina Escudero

¿Quién es el esposo de Silvina Escudero?

Antes de que concluya 2022, finalmente la actriz se casó con Federico, con quien está desde 2017, pero que en 2020 tuvieron una ruptura que hizo creer que el amor se había terminado. Silvina Escudero siempre mantuvo a su novio en el misterioso, ya que durante muchos tiempo prefirió no mostrarlo públicamente.