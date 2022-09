Silvina Escudero se fotografió frente al espejo en pijama y compartió su malestar: “Engripada”

Aunque siempre se la ve radiante y de buen humor, Silvina Escudero sorprendió con una serie de fotografías en su Instagram en la que mostró su malestar debido a que está atravesando una fuerte gripe.

Silvina Escudero cautiva a sus seguidores. Foto: Instagram @escuderosilvina

A pesar de que se realizó el test de Covid-19, la actriz aclaró que le dio negativo. “No me juzguen mi vestimenta ni mi aspecto, no puedo más. Hace mucho no estaba engripada así”, comenzó diciendole a través de sus stories a sus 1.7 millones de seguidores.

Y siguió: “Me hice el hisopado y dio negativo de Covid, pero estoy fatal y me siento terrible. Estoy mejor de la voz que ayer y menos congestionada”.

Por otra parte, este sábado publicó una foto para actualizar a sus admiradores. “Buen día! Acá seguimos con el tecito con miel, jengibre, limón, nebulizaciones, remedios y reposo”, escribió.

Silvina Escudero compartió su estado de salud con sus seguidores. Foto: Instagram/@

A qué se dedica el marido de Silvina Escudero

Al contrario de Silvina Escudero, Federico, con quien se casó hace algunas semanas, prefiere tener un perfil bajo y preservar su vida privada. Es más, no tiene redes sociales. Fue ella quien contó a qué se dedica su marido, pero sin ahondar en detalles. “Es comerciante”, contó cuando le consultaron.