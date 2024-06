Quién es y a qué se dedica Martina, la novia de 22 años de Matías Alé que aceptó la propuesta de casamiento

Matías Alé presentó semanas atrás en televisión a Martina Vignolo, su nueva novia de 24 años menor. La pareja se conoció durante la última temporada de verano en Mar del Plata, donde ambos estaban trabajando en sus respectivas obras teatrales.

“Lo que más me enamoró de él fueron sus abrazos y su sonrisa”, dijo Martina. Matías agregó: “Nos conocimos en el teatro, en Mar del Plata. Cada uno estaba en su historia, un verano diferente, yo trabajando, Martu también en la suya... No pasó nada en el verano y después volvimos a Buenos Aires y no sé cómo conectamos... Estoy feliz, enamorado, recontento”.

Matías también mencionó que conoció a sus suegros, los padres de Martina, Eduardo y Susana, quienes están felices con la relación. Sobre el futuro, Alé no dudó en expresar su deseo de ser padre, aunque Martina prefirió dejar esa decisión para más adelante.

La propuesta de matrimonio pública de Matías Alé a su novia Martina

Este fin de semana se llevó a cabo la gala de premiación de los Martín Fierro Federal, un evento que reunió a muchas personalidades de los medios, entre ellos Matías Alé. El actor se alzó como uno de los ganadores al levantar la estatuilla dorada como Mejor Labor Masculina y, en medio de su discurso de agradecimiento, sorprendió a todos con una propuesta de matrimonio a su novia.

La publicación de la novia de Matías Alé luego de que le pidiera matrimonio Foto: gent

“Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo... Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto”, comenzó diciendo el actor.

“Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”, expresó Alé ante la mirada atenta de los presentes y el público desde sus casas. La joven, emocionada hasta las lágrimas y soltando risas nerviosas, aceptó la propuesta, aunque aseguró que no sabía cuándo darían este gran paso.

Matías Alé le propuso casamiento a su novia Martina con una alpargata: “Es la patita izquierda...” (Captura de pantalla)

Así es la vida de Martina Vignolo, la novia de Matías Alé

Martina Jazmín Vignolo tiene 22 años y, aunque ahora su vida está mucho más expuesta a las cámaras y los medios, antes de confirmarse su vínculo con Matías Alé, llevaba una vida bastante discreta. Se limitaba a compartir en su perfil de Instagram fotos de sus salidas con amigos o selfies.

La historia que Martina Vignolo compartió en Instagram junto a Matías Alé. (Foto: captura de pantalla)

En su biografía en Instagram, Martina se presenta como profesora de educación física y confirma que es oriunda de Mar del Plata. Recibió su título universitario el pasado mes de mayo, compartiendo con orgullo: “Legalmente profe Marti” junto a una foto de su certificado del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Atlántico del Sur.

Martina se recibió de Profesora de Educación Física pocos meses atrás. Foto: Instagram

Matías Alé, siempre apoyándola, comentó: “Sos tan linda. Te hace juego el diploma con tu outfit amor. Sos grosa mini rocky. Hasta manejar las actividades deportivas de obras sanitarias no paramos. Si es lo que tanto te gusta... y sabes que lo que me propongo, sucede”.

Además de celebrar su graduación, Martina es una aventurera que disfruta de viajar. Su viaje más reciente fue a Mendoza, pero antes visitó otras montañas donde acampó con un grupo de jóvenes.