⁠Mariana Brey fue dura y arremetió contra la relación de Matías Alé: “Un amuletito”

Matías Alé ha sorprendido a todos sus seguidores por su relación con Martina, una joven de 22 años que trabajó como profesora de educación física. Y es que, tras confirmar su noviazgo a mediados de mayo, el actor decidió subir de nivel al proponerle matrimonio en los Martín Fierro Federal.

“Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querías casar conmigo (...)Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”, le propuso el actor a su novia luego de recibir la estatuilla por Mejor Labor en Animación Masculina en los Martín Fierro Federal por el programa Showbeach.

Ahora bien, tras la propuesta, todos los fanáticos quedaron conmocionados. Es por ello que Mariana Brey, la reconocida periodista de entretenimiento, tomó una contundente postura.

La reacción de Mariana Brey a la propuesta de matrimonio de Matías Alé

Los dichos de la periodista ocurrieron en el programa de “Socios del Espectáculo”. Ahí, aseveró que sintió pena por la prometida de Alé dado que el actor la hizo parte de un momento sumamente mediático.

“Me da pena la nena, 22 años ahí paradita, no sabía bien qué hacía. Invitando a todos a una fiesta de casamiento en ese momento, donde no era...”, aseveró la periodista.

Seguidamente, si bien recalcó que estaba feliz por el presente de Matías Alé, advirtió que esta conducta podía llevarlo a la crisis mental que padeció antes de casarse con María del Mar Cuello.

“Me pone re contenta que le esté yendo bien, que vuelva a la tele, que vuelva a trabajar, que gane este premio, que se lo recontra merece (...) Pero, todo extraño, raro. Volvemos al Matías de antes, que ya sabemos, pobre, lo que pasó y termina diciendo él, me van a volver a internar”, determinó la presentadora.

Finalmente, Brey enfatizó que no le gustaba cómo Alé trataba a su prometida. En este aspecto, consideró que la presentaba como “un amuletito”.

“No me gusta en lo personal, esto es mi opinión, el trato que él tiene para una niña que es más jovencita que él. Esa cosa de que la trata como una cosita, de ‘amuletito’”, cerró la periodista.