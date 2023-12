Se conoció cuál es la extraña manía de Yoyi Francella

Yoyi Francella se convirtió en una de las figuras del mundo del espectáculo más relevantes en el 2023. Si bien la hija Guillermo Francella venía desarrollando su carrera como actriz en diferentes series y películas, este año se conoció una faceta de ella que tenía oculta. Y es que desde su incorporación en Antes que Nadie (Luzu TV), Yoyi se ganó el cariño de todo el público.

La joven de 30 años fue convocada para reemplazar a Cande Molfese, quien abandonó el programa en busca de un proyecto personal. Desde un principio, Francella conectó bien con el resto de sus compañeros y al poco tiempo, ya no se notaba la diferencia de su reciente incorporación. Hoy, a casi un año del momento, es una de las estrellas favoritas del programa.

Johanna “Yoyi” Francella, la hija de Guillermo Francella.

Junto a Diego Leuco, Mica Vázquez y Martín “Trinche” Dardik, Yoyi se vio con la confianza necesaria como para comenzar a mostrarse ella misma. Teniendo en cuenta la gran exposición de su padre y hermano, ella siempre prefirió mantener un perfil bajo con poca actividad en las redes. Pero cada vez se siente más cómoda en ese papel e incluso se destaca en muchas entrevistas.

El equipo de AQN en Luzu TV. Foto: Instagram

Esta es la extraña obsesión que tiene Yoyi Francella

Durante una entrevista con Pablo Agustín, reconocido youtuber, influencer y creador de contenido argentino, Yoyi Francella confesó una curiosa manía que hizo estallar a todos de risa. Aunque la mayoría de sus fanáticos y seguidores del programa ya lo sabían, la joven actriz sorprendió a muchos otros con su obsesión.

Y es que es “adicta” al agua. Según contó, toma entre tres o cuatro litros de agua por día, sin darse cuenta. “Me mata porque es la presentación en todos los programas que voy: ‘Ella es actriz y es la adicta al agua’. Y entro yo”, comenzó contando Yoyi. “Tomo mucha agua. Me han dicho que me pasé”, confesó entre risas.

Luego, explicó cómo logra consumir esa cantidad de agua por día: “Yo me levanto y ya me tomo un litro. Y en el programa me tomo otros tres vasos. Son las diez de la mañana y tengo dos litros adentro”. Además, aseguró que no es gran consumidora de gaseosas u otro tipo de bebidas.