Todo sobre la pelea entre Martín Bossi y Sofía Martínez en PH: qué dijo Diego Leuco

En la última grabación del año de PH: Podemos Hablar, el conocido comediante Martín Bossi protagonizó un escándalo que dejó a todos sorprendidos. La polémica se desató cuando Bossi, quien llegó una hora tarde al set de Telefe, realizó un comentario desagradable a Sofía Martínez, la reconocida periodista deportiva.

Desde hace un año, Martínez es objeto de rumores sobre un supuesto romance con nada más y nada menos que Lionel Messi. A pesar de las especulaciones, la periodista negó en varias ocasiones cualquier relación sentimental con el futbolista, dejando claro que no le agrada la atención que ha recibido al respecto.

Sofi Martínez y Lionel Messi en la gala del Balón de Oro del pasado lunes en París Foto: ESPN

Bossi, en un chiste que apuntaba a la relación de Sofía con Messi, mencionó que Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, estaba celosa de Martínez por las entrevistas que le realizaba. La reacción de la periodista fue inmediata, generando un quiebre en la grabación y llevando a ambos a solicitar la edición de ese momento incómodo.

Sofía Martínez reaccionó cuando vio que Leo Messi la nombró. (Collage de Instagram)

Según fuentes cercanas, la pregunta que desató la incomodidad de Sofía Martínez fue: “¿Tendrías relaciones con Messi?”. La periodista, visiblemente molesta, pidió que se eliminara esa parte del programa.

Qué dijo Diego Leuco sobre la pelea entre Martín Bossi y Sofía Martínez

Sofía y Diego fueron pareja por más de dos años, y si bien decidieron tomar un poco de distancia en las últimas semanas, el conductor de Antes que Nadie (Luzu TV), mantiene una buena relación. Con relación al mal momento por el que tuvo que pasar su exnovia, Leuco se refirió al tema y aseguró no estar enterado.

Diego Leuco y Sofía Martínez confirmaron su separación Foto: gentileza

El periodista se mostró sorprendido y molesto al ser consultado sobre el enfrentamiento entre su ex y Bossi. “No sabía, no estaba al tanto de lo que pasó. ¿Eso salió al aire? ¿Se vio? No sabía, no sé cómo fue la situación. Me parece raro. No tengo idea de cómo fue o por qué fue el comentario. Sofi puede resolverlo”, expresó incómodo el conductor.

Este nuevo escándalo se suma a la lista de controversias que ha enfrentado PH: Podemos Hablar a lo largo del año. Con un historial que incluye algunos enfrentamientos durante el programa, ahora resta ver cómo decidirá la producción manejar esta situación y si el programa emitirá el segmento editado.