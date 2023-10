Cuál fue el verdadero motivo de la separación de Diego Leuco y Sofía Martínez

Sofía Martínez y Diego Leuco se convirtieron en una de las parejas más queridas del periodismo y espectáculo. Desde que en febrero de 2022 confirmaron su romance a través de las redes sociales.

Sin embargo, en los últimos días los usuarios comenzaron a sospechar de qué la pareja se separó porque ya no se likeaban las publicaciones, ni se veían fotos de ellos juntos. Además, el coconductor de “La Peña de Morfi” cumplió años y la periodista deportiva no subió ningún posteo dedicado a él.

Diego Leuco y Sofía Martínez confirmaron su separación Foto: gentileza

Ante los rumores y especulaciones, la pareja decidió romper el silencio y decir la verdad sobre su relación. Diego Leuco habló en LAM sobre su relación con la periodista: “A veces a pesar del amor hay que intentar encontrarle la vuelta, ayer estuvo en mi cumpleaños, nos amamos, pero estamos viendo como congeniar. Nosotros somos transparentes y es como ella dijo: estamos viendo cómo encontrarle la vuelta porque hay mucho amor”.

También fue consultada por la ruptura, Sofía Martínez quien expresó: “Cada pareja tiene momentos. Estamos transitando uno más”.

Diego Leuco y Sofía Martínez confirmaron su separación Foto: gentileza

Luego habló sobre si el trabajo era uno de los motivos de la separación: “A veces pasa, pero no es eso. La realidad es que él siempre me acompañó mucho en todos mis trabajos. Al contrario (no complica) creo que da orgullo ver al otro realizado, haciendo lo que le gusta”.

Al intentar definir sobre el motivo que llevó a la crisis de pareja, la periodista comentó: “Sin definiciones”.

Cuál es la teoría que cae sobre la separación de Sofía Martínez y Diego Leuco

En el ciclo televisivo “Bien de Mañana”, el panelista Pampa Mónaco habló sobre la “teoría de la Maldición” que recae sobre La Peña de Morfi, el programa en el que trabaja Diego Leuco.

“¿Nadie va a decir nada de la Maldición?”, preguntó el Pampa Mónaco. “La maldición que cae en ese programa”, agregó el periodista. A lo que Damián Rojo, otro de los integrantes del ciclo televisivo, respondió: “Bueno, pero es casualidad”.

“Que Leuco trabaja en La Peña de Morfi, en donde Jey Mammón tuvo polémica, Jésica Cirio, Georgina operada de la rodilla, ahora Diego Leuco separado, pero es casualidad que cuatro de cuatro…”, relató Damián Rojo para explicar la teoría que surge del programa que se emite los domingos.

“Yo pondría ajo así colgado bien grande en el estudio”, añadió el Pampa Mónaco.