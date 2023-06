Del cruce con Coco Basile en el vestuario en la despedida de Riquelme a la esquivada de Leo Messi: esto fue lo que dijo Sofí Martínez

Finalmente, Juan Román Riquelme obtuvo su partido homenaje en La Bombonera, donde el actual vicepresidente de Boca organizó dos equipos: un combinado de ídolos del Xeneize y otro de la Selección argentina. Entre sus invitados se encontraba Alfio Basile, ex entrenador de Boca, y la Albiceleste, quien protagonizó un fuerte cruce con la periodista Sofía Martínez.

La corresponsal de la TV Pública y encargada de la transmisión del homenaje, ingresó a los vestuarios de ambos conjuntos con el objetivo de obtener declaraciones de los participantes de esta emotiva despedida. Sin embargo, al entrar al de la Selección, el Coco manifestó su descontento de inmediato: “No podés estar acá, fijate. Anda para allá. No mires que te vas a asustar. No podés meterte en un vestuario de hombres”, se quejó Basile.

Sofía Martínez explicó su cruce con el Coco Basile

Impactada por los comentarios que generó este momento, la periodista, de 30 años, explicó que inicialmente creyó que el entrenador estaba bromeando: “Cuando me dan aire entro al vestuario y salta el Coco Basile y mi primera reacción fue que lo que me decía me lo decía en joda”.

Durante el programa que conduce Andy Kusnetsoff, Perros de la Calle, donde ella es columnista de deportes, señaló que hubo un error de comunicación: “No podía creer que me lo estaba diciendo en serio. Estaba todo chequeado para que entre, pero por ahí él no lo sabía”, expresó Martínez.

Sofía Martínez Foto: web

Al concluir el segmento, Sofía señaló que conversó con el Coco Basile y reveló que el entrenador no estaba al tanto de que ella podía ingresar al lugar para hacer la previa del partido. Además, reconoció que al Coco no le agradó que una mujer estuviera en el vestuario de hombres: “Tiene otra concepción y lo entiendo”.

Asimismo, aclaró que el Coco no tuvo mala intención y que su actitud fue para protegerla, señalando que todo terminó de la mejor manera.

El cruce entre el Coco Basile y Sofía Martínez en la despedida de Riquelme Foto: web

Lionel Messi esquivó a Sofi Martínez y en las redes apuntaron a Antonela Roccuzzo

Lionel Messi estuvo presente en la despedida de Juan Román Riquelme y presenció el incómodo momento entre el ex entrenador de Boca y la periodista. Sin embargo, el capitán optó por omitir la situación.

Mientras Sofía estaba entrevistando a Pablo Aimar, el 10, quien se encontraba a su lado, se levantó y se fue. Esto generó comentarios en las redes sociales, todos afirmando que “esquivó” a la periodista.

Sofi Martinez y Lionel Messi Foto: web

No obstante, lo más divertido fueron las especulaciones acerca de los motivos detrás de la “huida” de Messi. Algunos sugieren que, dado que la periodista siempre lograba emocionar a Leo durante sus entrevistas en el Mundial de Qatar, Antonela Roccuzzo podría haberle “Llamado la atención”. Sobre este tema, la periodista todavía no ha comentado y todo ha quedado como una simple especulación por parte de los usuarios de las redes sociales.