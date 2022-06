El “Coco” Alfio Basile es, sin dudas, una voz autorizada para opinar de fútbol y, por supuesto, también de Boca. Y es que el extécnico de la selección supo dirigir al Xeneize allá por los años 2005-2006 y 2009-2010.

Basile se refirió a que Battaglia ya pudo encontrar a los 11 titulares.

En esta oportunidad, Basile le tiró una “caricia” al club de la Ribera, envuelta en una crítica: “El equipo está mejor, pero le falta un poquito de belleza”, dijo.

Respecto del técnico de Boca, Sebastián Battaglia, el “Coco” opinó: “Encontró los titulares”.

Qué dijo el “Coco” Basile sobre Boca

“Ahora Boca está mucho mejor, porque juegan todos los titulares, pero todavía le falta un poquito de belleza, como jugó la Selección. Eso es lo único que hay que esperar, pero lo demás va a ir in crescendo, cada vez mejor”, aseveró el exentrenador de la Selección Argentina.

Respecto de Battaglia, Basile afirmó: “Lo que pasa es que perdió dos partidos importantes, pero él tuvo la mala suerte, pobre Sebastián, de que no jugaba ninguno de los titulares”.

“El equipo titular era este que tiene ahora, pero tenía suspendidos, lesionados. Se le lesionaron cuatro centrales. No podía jugar bien nunca, justamente por la carencia de jugadores que él sabía que eran titulares. El equipo que juega ahora, los 11 titulares que entran al campo de juego, son los 11 titulares que tenía en la cabeza él, pero no lo podía poner porque no los tenía”, supo afirmar.

Basile acerca del rol de Riquelme como dirigente

Pero el “Coco” evitó meterse en demasiados problemas a la hora de opinar y prefirió no profundizar acerca del rol de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca.

De esta manera, Basile, que se supo alzar con cinco títulos en el Xeneize, hizo mención a Riquelme como jugador: “Como dirigente, qué voy a opinar. Yo opino de él como un crack. Un jugador bárbaro. Como dirigente qué se yo. No me voy a fijar que compra a uno, trae al otro, eso lo juzga el hincha de Boca. Yo lo juzgo a él como un jugador extraordinario”.

El "Coco" prefirió no opinar sobre Riquelme como dirigente de Boca.

Aunque sí se animó a dejarle un mensaje: “Por ahora lo lleva bien y si empiezan a ganar todo, más todavía. Va a ser Gardel. Lo adora todo el mundo en Boca. Pero él seguro, yo que lo conozco, con este equipo él va a querer que juegue siempre mejor. Técnicamente mejor. Seguro lo piensa, pero boca cerrada siempre”.