La dolorosa muerte de Nilda Chiangaglini sumó un malestar y una impotencia en sus hijas por el tratamiento que recibió el último año. A la esposa de Alfio Basile “la abandonaron” con el inicio de la pandemia.

“A mi madre la abandonaron como a todo el mundo el año pasado, que solo atendían Covid. Además que dejaron de importar la droga alemana que ella tomaba para su enfermedad. La reemplazaron por una nacional que agravó su cuadro. No nos dejan velarla por estos protocolos de m...”, posteó Natacha Basile, una de sus hijas.

El descargo de Natacha Basile, hija del Coco, sobre el cuidado que no le dieron a su madre. (Twitter/@basilenatacha)

“Se hará justicia. A mi madre no la van a utilizar para su terrorismo sanitario. No fueron 100.000 muertos. Son muchos más por abandono de persona, suicidios, problemas psiquiátricos, etcétera... Lo pagarán médicos, periodistas, gobernantes y todos los que no nos dejaron despedir a nuestros seres queridos”, sumó Natacha en su cuenta de Twitter.

Además, aclaró: “Observé , escuché y vi cosas en la clínica que rozan el delito. Te quieren meter Covid a toda costa. Algunos médicos, no todos, son inhumanos para no llamarlos mie...”.

El mensaje de Sabrina Basile sobre el trato que recibió su madre

“Murió por Epoc porque todo el año pasado y este el neumonólogo la atendió por teléfono y la medicación que tomaba que provenía del exterior no ingresó más al país”, escribió por Twitter.

La hija del Coco Basile aclaró el caso de su madre. (Twitter/@basilesabrina)

Un medicamento que traían desde Alemania dejó de ingresar al país y trataron a Nilda con otro fabricado en el país. Según Natacha, “agravó su cuadro” de Epoc.