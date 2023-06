Maxi Rodríguez se bajó de la despedida de Riquelme y le tiró un palito: “Se hizo el bol...”

A días de su despedida en el Coloso del Parque, el deportista Maxi Rodríguez comunicó que no estará en la despedida de Juan Román Riquelme y expresó su postura respecto a la fecha elegida por el vicepresidente de Boca para su homenaje: “cada uno sabe lo que hace”.

“Riquelme me invitó a su despedida, pero no voy a ir. Tengo otros compromisos con los invitados que se quedan el domingo en Rosario. No me molesta que haga la despedida al otro día. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace”, soltó “La Fiera” en diálogo con Radio 2.

En ese sentido, el ex mediocampista rosarino expresó que se enfocará en atender a sus invitados que llegan del exterior y que se quedarán al día siguiente en Rosario, para continuar con los festejos. En ese marco, le tiró un palo a Riquelme y lo acusó de haberle “mangueado” invitados para su propia despedida.

“Tengo mucha gente que viene de afuera que (Román) me podría ayudar a tratar de pagar los pasajes de todos, porque ya me va a agarrar algunos rebotes”, dijo Maxi, un poco en chiste y otro poco en serio y agregó: “me podría tirar un pase porque viste que él asiste bien, pero esta vez lo asistí yo. Se hizo el boludo, pero capaz que manda algo”.

¿Quiénes son los invitados que asistirán a las dos despedidas?

Pese a la chicana, Maxi reconoció que se lleva bien con Riquelme y ambos cruzaron invitaciones para sus homenajes, aunque no podrán asistir por motivos diferentes. Las despedidas se realizarán con un día de diferencia y los jugadores invitaron a varios deportistas que descollaron en la Selección Argentina.

Además de Lionel Messi, que está confirmado para la despedida del vice de Boca, pero no para la de Rodríguez, ambos contarán con la presencia confirmada de Leandro Paredes, Sergio Romero, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorin, Javier Mascherano, Pablo Aimar, Luis González, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi, Ariel Ortega y José Pekerman.