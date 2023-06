Maxi Rodríguez confirmó invitados a pocos días de su homenaje en el Coloso del Parque de Rosario

Faltando apenas 11 días, Maximiliano Rodríguez, el ex jugador de Newell’s Old Boys, confirmó a algunos de sus invitados para el gran homenaje que se realizará el 24 de junio en el estadio Marcelo Bielsa del Parque Independencia de Rosario.

Ese será el día en el que “La Fiera” tendrá su partido de despedida en la cancha del rojinegro y, para ir palpitando el encuentro, hizo un video de adelanto en sus redes sociales. Pero además, en una entrevista con el medio ESPN confirmó a algunos de los jugadores y entrenadores que dieron el sí de cara a la inolvidable noche de fútbol.

¿QUiénes son los confirmados para la despedida de maxi rodríguez?

Maxi aseguró que participarán de su homenaje varios ex compañeros en Newell’s y de la Selección Argentina, como Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Mauricio Pochettino, Gabriel Batistuta, David Trezeguet, Ariel Ortega, Ignacio Scocco y Leonardo Ponzio.

Mientras que aún no se confirmó la presencia de Lionel Messi, que casualmente ese día estará de cumpleaños. Tampoco se sabe si estarán Marcelo Bielsa, Ángel Di María, Ezequiel Lavezzi y el Kily González. “El Tata Martino va a ser uno de los entrenadores, también tenemos que ver si Poche quiere jugar o no. José Pékerman va a ser otro de los entrenadores”, sostuvo Rodríguez en el ida y vuelta.

A pocos días del encuentro, La Fiera contó que uno de los equipos vestirá la camiseta de Newell’s mientras que su rival tendrá la casaca del Seleccionado. “Quiero que sea una fiesta, todos la pasen bien y se diviertan, más allá de jugar con una camiseta o con otra. Quiero que todos estemos contentos y sea una fiesta del fútbol. Me hacen este homenaje, pero no me gusta ser el centro, quiero que la pasen todos bien”, agregó el jugador.

Lo que tenés que saber del homenaje a Maxi Rodríguez en rosario

El ex mediocampista tendrá su homenaje el próximo 24 de junio, en la cancha de Newell’s y el encuentro agotó entradas a pocos días de anunciarse la venta de boletos. “Tuve la posibilidad de hacerlo en otro lado, pero no me lo podía permitir: tenía que hacerlo en mi casa, con las dos camisetas que más quiero: la de Newell’s y la Selección argentina”, expresó Maxi, que tendrá su celebración el día que se cumplirán 17 años del gol a México por la Copa del Mundo 2006.

Rodríguez fue uno de los grandes futbolistas de las últimas décadas del fútbol argentino. Debutó en 1999 y cosechó grandes éxitos hasta su retiro en 2021. En su haber, cuenta más de veinte años de carrera, con tres etapas en Newell’s, Espanyol, Atlético de Madrid, Liverpool y Peñarol, además de sus inolvidables goles en Argentina.