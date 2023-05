Lionel Scaloni se refirió al futuro de la Selección Argentina y al de Messi en particular

El director técnico de la selección campeona del mundo, Lionel Scaloni, lanzó una frase contundente sobre el futuro de la Albiceleste: “Hay que seguir”.

Lionel Scaloni se refirió a la necesidad de mantener muy alto el nivel de la Selección Nacional.

De esa manera, dejó en claro la exigencia deportiva que demanda la Selección Argentina de cara a las próximas convocatorias por las Eliminatorias y también en cuanto al futuro.

Eso sí, la pregunta que se hacen todos y la que sigue siendo una gran incógnita es qué sucederá con el futuro del capitán Lionel Messi con la Argentina.

Y es que el mejor futbolista del mundo atraviesa horas complejas en cuanto a lo deportivo, por su presente incómodo en el PSG y por los rumores de su vuelta al Barcelona, sin dudas, su lugar en el mundo. En medio de todo eso, los rumores de Estados Unidos y de Arabia complican un poco más el futuro de Lionel.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el futuro de la Selección Argentina

El entrenador de la celeste y blanca se refirió a cómo debería ser el comportamiento de los futbolistas argentinos de aquí en más: “Ellos tienen que seguir rindiendo. Haber salido campeón del mundo no implica que sigan estando. Hay que seguir porque desde el momento que no funcionan las cosas hay que cambiar, incluso de entrenador”, exprrsó en diálogo con DSports.

Respecto puntualmente del futuro deportivo de Messi, Scaloni fue contundente: “No me permitiría ni con él ni con ninguno meterme en la acción de su futuro. Me parece que no corresponde”. Y agregó: “Ni se me ocurre hablar de la continuidad. Que haga lo que sienta. Yo, cuando llegue el momento de la convocatoria, lo llamo”, aseguró.

Lionel Messi y su futuro siguen siendo una incógnita. Foto: @PSG_espanol

Ahora, con respecto a los otros que serán convocados, el DT entiende que debe mantener siempre la vara muy alta: “No se me mueve el pulso porque así tiene que ser, necesitamos competir, que todos vengan a competir y demostrar que quieren seguir estando”.