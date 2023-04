Despedida a Maxi Rodríguez: Lionel Scaloni sufrió a Pachu Peña y Pablo Granados

El homenaje con el partido de despedida a Maxi Rodríguez sumó este domingo a un invitado clave. A través de un video, Lionel Scaloni confirmó que dirigirá a uno de los combinados y recibió una mala noticia futbolística, ya que Pachu Peña y Pablo Granados fueron a pedirle que los prepare como parte del plantel.

Los humoristas rosarinos no tuvieron suerte cuando fueron a ver a Gabriel Heinze en el centro de entrenamiento de Newell’s. “En mi equipo no tienen lugar, ya tengo los once”, les explicó apenas llegaron.

Si bien los rebotó, el “Gringo” les dio un plan B para estar en la despedida de la “Fiera” Rodríguez. Así, los actores tomaron la Ruta Nacional 33 y fueron a Pujato a visitar al conductor de “La Scaloneta”.

“¡Gracias por todo! ¡Eras vos, ídolo!”, exclamaron Pachu y Pablo cuando se encontraron con Scaloni. El seleccionador quedó aprisionado por el dúo cómico entre besos y abrazos, pero lo peor vino cuando se zafó de los gestos cariñosos.

El exfutbolista de Deportivo La Coruña quedó perplejo en el instante en que los rosarinos le plantearon que querían estar en la cancha. “Fijate si estamos bien. Si no, nos pasás un par de tips”, le propuso Granados.

¿Cómo será el partido de despedida a Maxi Rodríguez?

Maxi Rodríguez se retiró como futbolista profesional el lunes 6 de diciembre de 2021. Esa noche, Newell’s empató con Banfield de local, aunque el partido fue un detalle menor en comparación con el homenaje vibrante dentro del Estadio Marcelo Bielsa.

Pasado un año y medio desde aquel adiós en la competición, la “Fiera” tendrá una despedida especial con estrellas de nivel mundial. La organización está en manos de Win Fun Group (SFG), la misma empresa que en septiembre montó el partido dedicado a Leonardo Ponzio en el Monumental.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, visitará Rosario este miércoles para dar a conocer los detalles del evento. Al margen de la presencia del “Chiqui” como vocero en una conferencia de prensa en el Coloso, la gran incógnita es si Lionel Messi volverá a pisar el césped de la cancha como uno de los invitados.

Mientras tanto, los organizadores ya confirmaron que los técnicos de ambos equipos serán rojinegros. Tanto Heinze como Scaloni comenzaron su carrera como jugadores en el Parque de la Independencia y el “Gringo” es el DT actual de la Lepra.