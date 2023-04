Gabriel Heinze sobre Newell’s: “Si me gusta perder, me gusta de esta manera”

Tras haber dejado su invicto como local en manos de River, Newell’s cayó ante Belgrano este sábado en la fecha 13 de la Liga Profesional 2023. No obstante, el director técnico Gabriel Heinze elogió a sus jugadores y expresó: “Si me gusta perder, me gusta de esta manera”.

“Me voy triste por resultado nada más, pero yo no analizo algo por el resultado”, señaló el “Gringo” en la conferencia de prensa posterior al partido. A continuación, aseveró que “nadie le puede decir nada” a los futbolistas porque “entregan todo” y “siguen corriendo”.

Heinze apuntó que Newell’s mejoró en el segundo tiempo, ya que en el primero no tuvo tanto control del juego. “Una cosa que yo descontaba era que me hicieran el gol de esa manera, teniendo tres centrales”, apuntó sobre la jugada previa a la excelente definición de Pablo Vegetti para el triunfo de Belgrano.

“Hoy no tuvimos esa fortuna de poder convertir”, comentó el entrenador de 45 años. Frente a la nueva derrota rojinegra en el torneo argentino, respaldó a los futbolistas y remarcó: “Todo hincha tiene que estar tranquilo de que están defendiendo esta camiseta como la deben defender”.

Desde que Heinze asumió como DT de Newell’s, dirigió 16 partidos y obtuvo el 50 % de los puntos. Actualmente, el equipo lidera el grupo E de la Copa Sudamericana 2023, pero se alejó de los primeros puestos de la Liga Profesional.

¿Qué dijo Gabriel Heinze sobre el partido de Belgrano y Newell’s?

Desde el punto de vista de Gabriel Heinze, Newell’s perdió un “partido muy disputado” con Belgrano. En su análisis subrayó el rendimiento del complemento: “Cambiamos y nos sentimos mucho mejor”.

El “Gringo” indicó que la etapa inicial se caracterizó por el juego directo. Cuando vio que el Pirata ya no presionaba tanto, desarmó la línea de cinco defensores. “Busqué ese jugador libre por delante. En el primer tiempo lo hice por detrás”.

Lucas Hoyos no pudo impedir el golazo de Pablo Vegetti en el primer tiempo. Foto: Facundo Luque

A partir de la salida de Guillermo Ortiz, el panorama de Newell’s mejoró. Heinze puntualizó que los rojinegros impusieron un “ritmo alto” y tuvieron “más volumen de juego”.

La apuesta ofensiva del segundo tiempo no le alcanzó en el Gigante de Alberdi. De esta forma, el entrenador cosechó su sexta derrota desde que asumió. En la próxima fecha, la Lepra recibe a Argentinos Juniors.

¿Cuándo juega Newell’s?