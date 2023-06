Le llevó churros a Lionel Messi sin saberlo y Antonela Roccuzzo contuvo su llanto

En el inicio de sus vacaciones cerca de Rosario, Lionel Messi decidió darse un gusto como cualquiera y generó una revolución en torno a un negocio de Funes. Un repartidor de churros fue a su casa sin saberlo este lunes y se llevó un abrazo de Antonela Roccuzzo, que lo contuvo cuando se largó a llorar por el encuentro inesperado.

“Estoy re emocionado, no me pude sacar fotos. Había un montón de policías”, le comentó Juan Pablo Román a su mamá en un mensaje que se viralizó dos días después. Si bien no era la primera vez que iba a un country de la zona, la visita a Kentucky Club de Campo se convirtió en la mayor sorpresa de su vida.

En el segundo feriado del fin de semana extralargo, el cadete de La Churrería de Funes llegó hasta el barrio privado con el pedido y esta vez le dieron instrucciones especiales. El personal de seguridad le dio un dispositivo con GPS para seguir un camino estricto de ida y vuelta. Cuando repasó la historia, admitió: “No pensé que era la casa de él”.

Antes de ingresar hacia el barrio privado, “Juampi” pidió que al menos le dijeran por dónde estaba la mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo para tocar bocina cuando pasara. “Vos vas a lo del campeón”, le advirtió uno de los vigiladores.

Cuando llegó a la casa, el cadete se dio cuenta de que no le habían gastado una broma. La esposa de Leo abrió la puerta y de inmediato vio a uno de los hijos del exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG).

Como si no fuera suficiente el impacto del encuentro con la familia en Funes, Messi se asomó mientras el repartidor entregaba el pedido. “Me levantó la mano y me largué a llorar de la emoción”, comentó sobre el saludo del campeón mundial.

¿Cuánto salieron los churros que pidieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo?

El último sábado, Lionel Messi volvió a Rosario y pasó el fin de semana largo en familia. Dos días después del vuelo, su familia pidió tres docenas y media de churros para pasar la tarde: 24 con dulce de leche, 12 con crema pastelera y seis de crema de cacao y avellanas.

La compra tuvo sus contratiempos. Dado que la conexión de telefonía móviles no es buena en Funes, la encargada del negocio no pudo recibir el llamado. En cambio, agendó el número de línea y coordinó la entrega por mensajes de texto sin saber quién era el cliente estelar.

El último lunes, La Churrería estaba demorada porque todos sus productos se hacen en el acto. Pasados 40 minutos, a Sofía le preguntaron si el pedido estaba en camino. Finalmente, “Juampi” partió desde el centro de Funes hacia Kentucky.

Messi y Antonela Roccuzzo pagaron 9.500 pesos por los churros con el envío incluido y utilizaron una billetera virtual. En diálogo con La Red, la encargada reveló que su veterinario tiene entre sus clientes a Patricia Blanco, la suegra de la “Pulga”. A partir de esa relación, suelen recibir encargos de la familia, pero nunca habían tenido contacto directo con el matrimonio.

¿Qué hizo Mateo Messi cuando le llevaron churros a su casa?

Cuando Juan Pablo llegó a la casa de Leo, le pidió un abrazo a la esposa del futbolista. Después del saludo, vio pasar a la “Pulga” y preguntó si podía sacarse una foto con él, pero le dijeron que no.

A la hora de la entrega, Mateo Messi se asomó a la puerta para ver qué estaba pasando. Cuando vio al cadete lagrimeando, exclamó: “¡Pues tío!”.

El segundo hijo del jugador y Antonela Roccuzzo también le dio un abrazo al repartidor de Funes. Cuando volvió al negocio, “Juampi” pensó que la encargada sabía de quién era el pedido. “No estaba ni enterada. No puedo creer que le cobré”, exclamó Sofía.

La historia del pedido de churros en Kentucky Club de Campo se sumó a la de un paseo familiar en bicicleta. Durante el fin de semana largo, Messi salió a recorrer el barrio privado y una vecina lo filmó entusiasmada.

Videos: @yoanadon y @rosariotres.