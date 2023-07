“Una vez...”: Sofi Martínez rompió el silencio sobre su relación con Lionel Messi y los “celos” de Antonela Roccuzzo

Sofi Martínez se ha convertido en una periodista deportiva que ha generado gran impacto después de haber logrado emocionar a todos durante el Mundial de Qatar. Su destacada conversación con Lionel Messi, en la que el jugador se conmovió, la ha acercado cada vez más a los futbolistas de la Selección Argentina. Incluso, ha protagonizado un ciclo de entrevistas con ellos.

El cruce entre el Coco Basile y Sofía Martínez en la despedida de Riquelme Foto: web

Sin embargo, durante la despedida de Juan Román Riquelme, Sofi Martínez trató de realizar algunas notas en el vestuario, pero fue expulsada por Coco Basile, lo cual causó cierta controversia. El capitán de la Scaloneta evitó responder preguntas y surgieron rumores en las redes sociales. Algunos usuarios especularon que Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, le habría prohibido acercarse a la periodista.

Messi y Sofi Martínez

Días atrás, Sofi se había referido a la situación que vivió con Coco Basile, pero no había aclarado nada sobre los dichos que apuntaban alguna situación con la esposa de Messi.

Qué dijo Sofi Martínez sobre Antonela Roccuzzo

Por esta razón, en Socios del Espectáculo, le preguntaron directamente a la periodista por estos rumores: “No, cero. No sé de dónde sale. Al contrario, una vez salí con Antonela y yo la admiro un montón por cómo lleva la locura que hay alrededor, por la familia que tienen que me encanta y realmente es para destacar cómo muestran su día a día sin excentricidades”.

Luego aseguró: “la mejor del mundo con Antonela”. Y elogió a Messi: “Es un sueño y es espectacular estar cerca de una persona así, una leyenda, un mito... No tengo vínculo en la diaria, pero pudimos hacer una nota a través de la gente que maneja su agenda”.

En la entrevista, la periodista deportiva se volvió a referir sobre la situación que vivió con Coco Basile: “Es importante aclarar que teníamos el OK de la gente de seguridad, de la producción y de la organización. El ‘Coco’ no sabía que estaba todo chequeado, pero creo que su intención no fue mala, sino hasta para cuidarme a mí en cierto punto”.