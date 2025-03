¿Se hizo botinera? Quién es Santiago, el nuevo novio futbolista de Flor Torrente: dónde jugaba y por qué se retiró

Flor Torrente es de las actrices más destacadas en Argentina. Sus actuaciones en las novelas “Alguien que me quiera”, “Herederos de una venganza” y “Graduados”, dieron pie a un camino de éxitos similar al de su madre, Araceli González.

A tres meses de haber puesto fin a su relación con Guido Iannaccio, Flor parece haber encontrado nuevamente el amor. En las últimas horas, la actriz y empresaria fue vista en compañía de un hombre llamado Santiago Slapak, con quien, según trascendió, estaría iniciando un romance.

Flor Torrente.

Aunque ella aún no confirmó oficialmente la relación, los rumores comenzaron a circular luego de que fueran fotografiados juntos en diferentes eventos y salidas. Santiago, quien se mantiene alejado del mundo del espectáculo, habría conquistado a Flor con su perfil bajo y carismática personalidad. Ahora, sus seguidores esperan ansiosos alguna declaración de la hija de Araceli González sobre esta posible nueva historia de amor.

“Escucho música, cocino, leo, dibujo, pinto, canto, estoy con mis perros, con mi gata, me siento en el pasto. Me encanta estar conmigo, es muy importante cultivar el vínculo con uno mismo, no llegás a aburrirte”, decía la actriz a principios de diciembre del año pasado.

Revelando detalles sobre la nueva pareja de Flor Torrente, Fernanda Iglesias comentó: “Florencia, quien está recién separada, tiene un nuevo novio. Acá tenemos la foto, que la publicó él. Es un poquito más joven que ella”.

“Se llama Santiago Slapak. Él jugaba al fútbol en Estados Unidos, se lesionó y se vino para Argentina. Ahora trabaja de fotógrafo y también cocina. Se están conociendo pero él, evidentemente, está re copado porque ya publicó una foto con ella”, añadieron en Puro Show.

Santiago Slapak.

La dura carta de Flor Torrente a su padre

La modelo reveló la dura noticia en su cuenta de Instagram con varias fotos de su infancia junto a él. “Y bueno… finalmente llegó ese día. El día que desde chiquitos sabemos que no queremos que llegue nunca, porque con solo pensarlo nos hacía llorar (...) Llegó el día de decir adiós, al menos desde este plano, a una de las personas más importantes de nuestras vidas: Papá”, comenzó diciendo Torrente.

La carta de Flor Torrente a su padre

“Por un lado, tan difícil, tan doloroso, tan latente, tan feroz; te atraviesa la vida entera mientras todo sigue. Pero por el otro, una enorme felicidad y amor, porque el dolor es tan grande como su presencia y huella en vida, con cada recuerdo, caricia, compañía, experiencias y risas”, continuó relatando sobre el duelo que transitaba.

Para finalizar, la actriz cerró su descargo al reafirmar su reencuentro en la otra vida. “Nos volveremos a ver, Ruchito, para besarnos y abrazarnos nuevamente. Mientras tanto, seguiré charlando desde aquí contigo: escuchando a nuestro amado Sir Rod, cuidando al pequeñín fortinero y cultivando la familia Torrente/Lezcano con mucho amor. Te amo y te extraño por siempre y para siempre. Gracias, papucho”, destacó al final de su escrito.