La sorprendente confesión de Yanina Latorre sobre su escándalo con Natacha Jaitt: “yo no me metí”

Yanina Latorre pasó por momentos complicados con Diego Latorre, su esposo desde 1994. Cuando salió a la luz la infidelidad del exfutbolista con Natacha Jaitt en 2017, la panelista fue expuesta en todos los medios argentinos por su postura con su esposo.

Es por ello, tras pasar siete años del acontecimiento, la panelista de “LAM” brindó su postura sobre lo sucedido. El hecho ocurrió en LAM mientras discutían sobre la disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por sus hijas.

La postura de Yanina Latorre sobre la polémica con Natacha Jaitt

La opinión de Yanina Latorre apuntó contra Mica Viciconte por sus supuestos dichos en contra de la maternidad de Neumann. En ese sentido, exclamó que lo que debió hacer Cubero fue sentarse con su hija mayor Indiana a hablar sobre su situación con su madre y no dar una nota sobre lo sucedido.

“Supongamos que, como dice Mica, la hija no quiere ver a la mamá. El papá lo que tiene que hacer es sentarse y ayudar, no hablar con la revista ‘Pronto’ para que lo cuenten en ‘Intrusos’”,destacó la Angelita sobre la polémica entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Seguidamente, aprovechó la oportunidad para confesar cómo fue su actitud como madre luego de salir a la luz la infidelidad de Diego Latorre y Natacha Jaitt.

La publicación de Natacha Jaitt tras su relación con Diego Latorre. Foto: Minuto

“Cuando a mí me pasaron cosas en mi matrimonio, yo nunca le hablé mal de Diego a mis hijos. Como padre no les falló nunca, a mí me falló, era un problema mío”, recalcó la angelita sobre cómo resolvió su disputa de pareja con sus hijos.

La contadora aseguró nunca haber hablado mal Latorre ante sus hijos. Incluso, argumentó que ella lo apoyaba desde su papel como padre cuando sus hijos le comentaban una determinada situación.

“Mis hijos eran chicos y nunca se enojaron, se habló y lo arreglaron entre ellos. ¿Sabés cómo les hubiera puesto la cabeza así yo? Yo no me metí y cuando veían decir algo, yo lo defendía desde la paternidad”, agregó Yanina Latorre.

Finalmente, la angelita reveló que cuando se enteró de la infidelidad de su esposo con la vedette, sus hijos le pidieron que no echara de la casa. Desde este punto, aseguró que le hizo caso a sus niños porque para ella eran lo más importante.

Yanina Latorre y su esposo. Foto: LMCipolletti

“Lo primero que me pasó cuando saltó todo, mis dos hijos me pidieron que no lo eche y yo por respeto a mis hijos no lo eché porque me lo pidieron ellos. Para mí es mucho más importante un hijo”, concluyó la periodista de forma contundente.