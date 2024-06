Regresa Expedición Robinson: cómo fue la polémica semifinal del reality que impactó a todos

El éxito que han tenido realities como Gran Hermano en Argentina tiene su raíz en uno muy particular, que en breve regresa a la pantalla chica. Se trata de “Expedición Robinson”, el programa de surpevivencia que marcó una pauta en la forma de consumir contenido.

“Expedición Robinson” fue un reality que tuvo dos temporadas, la primera en el 2000. Esta competencia contaba con una premisa similar a Gran Hermano: ganar una alta suma de dinero a partir de diferentes estrategias y desafíos.

El programa poseía una gran particularidad. Los participantes eran abandonados en una isla remota por más de 30 días para aprender a sobrevivir con escasos recursos.

Debido a esta dinámica, “Expedición Robinson” tuvo un récord de 30 puntos de rating durante su gran final. Sin embargo, así como aun hoy se recuerda aquella espontánea de Marianela Mirra a Diego Leonardi en un GH, en el reality de supervivencia hubo un gesto de bondad que dejó una marca para siempre.

¿Qué ocurrió durante la primera semifinal de Expedición Robinson?

A pocos días de la gran final que paralizaría Argentina, hubo un desafío que cambiaría todo. Adrían Miani (un trabajador portuario) y la joven Emilia Paino (alias “Piky”) se encontraban en un mano a mano para llegar a la última instancia.

La actividad consistía en recopilar las maderas incrustadas en la arena a mitad de camino mientras estaban atados a unos arneses. Por tanto, era un ejercicio de fuerza y resistencia.

Ahora bien, Miani había arrancado bien el desafío. No obstante, el peso de haber comido poco por seis semanas le hicieron perder fuerzas y caer al suelo con sumo cansancio. Esto provocó que la joven de 21 años ganara ventaja.

Picky Paino durante el desafío por llegar a la final de "Expedición Robinson". Foto: Infobae

Al ver que estaba cerca de llegar a la gran final, tomó una contundente decisión. Se pone de pie, alienta a su amigo y lo deja ganar.

“Dale, Adrián, ¡carajo!”, gritó la estudiante, conformando una de las frases más icónicas en un reality argentino.

Actualmente, ese gesto es considerado uno de los momentos más nobles en una competición. Al ser consultada sobre ello, Paino aseguró que se trató de una decisión inmediata.

“Yo veo el video o lo recuerdo ahora y me encuentro agarrándome la cabeza y pensando: ‘¿Qué hago? ¿Qué hago? Dios, me quiero ir’. Entonces es: freno, paro, lo dejo, no lo dejo. En el medio pienso ‘me quiero ir a mi casa, no quiero estar en este lugar’”, explicó en una oportunidad a Infobae.

Cuando regresaría Expedición Robinson

“Survivor, Expedición Robinson”, tal es el nombre con el que se emitirá en esta ocasión, regresará a la pantalla argentina a través de Telefe. Todo indica que se transmitirá cuando finalice Gran Hermano y contará con la conducción de Marley.