El duro momento económico de Juan, ex Gran Hermano: tuvo que vender su taxi y cambiar de trabajo

Juan Reverdito, conocido por su participación en la edición de Gran Hermano que ganó Marcos Ginocchio, está atravesando un momento complicado en su vida económica. En una reciente entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), el ex concursante del reality se sinceró sobre los desafíos que enfrenta y los cambios que tuvo que hacer para mantenerse a flote.

Reverdito, quien hasta hace poco trabajaba como taxista, anunció que vendió su taxi debido a la crisis económica que lo afecta. “No pude comprarme otro auto para seguir laburando porque no tenía la plata y la única que me quedó es laburar con la moto”, confesó Juan. La venta del vehículo fue una decisión difícil, en parte motivada por la necesidad de repartir el dinero con su ex esposa, y también porque el trabajo como taxista se había vuelto cada vez más estresante para él.

Juan Reverdito picante con los nuevos participantes de GH

Juan Reverdito, el ex Gran Hermano, habló sobre su difícil situación económica

En la entrevista, Reverdito explicó que estpa trabajando con una moto desde hace aproximadamente un año y medio. “Estoy todo el día arriba de la moto laburando en la calle”, detalló. Además, reveló que está considerando mudarse al campo para trabajar junto a su suegro, como una posible solución a su situación actual.

El ex Gran Hermano se casará pronto.

La conversación también tocó el tema de Juliana “Furia” Scaglione, quien fue objeto de críticas por su comportamiento reciente. Reverdito opinó sobre la situación de Scaglione y su falta de adaptación a las nuevas oportunidades. “Yo estoy convencido que Furia va a desaparecer porque escupe demasiado para arriba, le están dando una posibilidad en un streaming y puede que esté generando plata pero llega un momento que no le servís al producto”, expresó.

El exparticipante del reality se compró una moto para trabajar.

En un tono autocrítico, Reverdito reflexionó sobre su propia carrera tras el reality. “Te cuesta muchísimo ganar el mango en la calle. Yo salí de Gran Hermano y estuve un mes adentro de la casa, quizás hacías una publicidad y era mucha plata en comparación a lo que uno gana en el día a día con un laburo normal”, explicó, resaltando la diferencia entre el esplendor del reality y la dura realidad laboral.

Juan tuvo que vender su taxi.

Juan concluyó su intervención subrayando la importancia de adaptarse a las circunstancias y aprender de las experiencias. “Quieras o no, los que están trabajando en Telefe son vivos, la están haciendo bien”, aseguró, añadiendo que no hay lugar para la envidia y los celos en el mundo laboral.