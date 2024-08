Bautista Mascia fue de los últimos en entrar a la casa de Gran Hermano 2024 y el último en salir. El ganador de la más reciente edición del reality show de Telefe se consagró en una final bastante peleada con Emmanuel, el carismático participante cordobés. Sin embargo, el juego del uruguayo fue más apoyado por la gente que gastó su dinero en la votación y lo consagró campeón.

A pesar de haber recibido una enorme cantidad de votos, el éxito de Bautista Mascia como cantante no parece contar con el mismo compromiso por parte del público. El ganador de Gran Hermano 2024 está atravesando un duro momento a nivel profesional que pone en riesgo su futuro artístico.

El ganador de Gran Hermano habló del trabajo en el que Denisse podría acompañarlo.

Qué le pasó a Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano

El uruguayo que se lanzó como solista, y firmó un nuevo contrato con una importante productora discográfica, anunció una presentación en el teatro Gran Rex programada para el mes de septiembre.

“¡Bauti Mascia es artista exclusivo de la #WarnerFam! El cantautor uruguayo visitó nuestras oficinas de Buenos Aires para consolidar la alianza que lo une a la compañía hace más de 10 años y sentar las bases de una nueva etapa. ¡Vamos siempre por más!”, anunció Warner Music a través de las redes sociales sobre la llegada del exhermanito a la discográfica.

“Vamos por una nueva etapa haciendo lo que me gusta. Gracias, enorme a todos ustedes por acompañarme en estos pasos. Los quiero”, expresó el uruguayo con suma felicidad por su nuevo proyecto artísitico.

Bautista Mascia y su nuevo contrato con Warner Music.

Sin embargo, a una semana de su show, Bautista no vendió la mitad de tickets de su primer show en Buenos Aires. Tal es así que las entradas están disponibles en todos los sectores del reconocido teatro porteño y solo algunos asientos han sido comprados.

El mal momento que atraviesa Bautista, ganador de Gran Hermano, y que pone en peligro su futuro

A raíz de este dato publicado por la cuenta RealTimeRating, de X (antes Twitter), se desató una ola de críticas al último ganador del reality y lo acusaron de haber sido elegido por la producción de Telefe y no por la gente.

“Y boeee eso pasa cuando sos el elegido de producción y NO DE LA GENTE jujuuu Y ESAS ENTRADAS “VENDIDAS” SEGURO SON LAS QUE YA REGALO PARA Q VAYAN TODOS SUS CONOCIDOS A VERLO kjjakajajajajjj”, “Es lo que pasa cuando sos el ganador designado por producción y no por el público” y “Es que se puede ganar GH con fraude, pero con fraude no se puede llenar el Gran Rex” fueron algunos de las respuestas a la publicación.