“Es un ignorante”, el gesto de Thiago Medina con sus hijas gemelas que causó repudio

Thiago Medina es un famoso influencer que saltó a la fama tras ingresar a Gran Hermano. En el reality conoció a Daniela Celis, se enamoraron, y continuaron su relación fuera del juego, con el tiempo anunciaron la llegada de sus bebas las gemelas Aimé y Laia, que nacieron a fines de enero. La pareja cuenta su día a día con sus hijas en las redes sociales, donde tienen miles de seguidores.

La historia de amor de Daniela y Thiago es seguida por los fanáticos del reality y los fieles seguidores que están pendientes de la pareja desde el día uno. Ellos contaron todo el procedimiento del embarazo, los preparativos y el día que nacieron las gemelas.

Al igual que desde su nacimiento muestran cada logro que realizan y cómo es el crecimiento de las dos. A su vez un desafío para ellos, ya que son dos y son padres primerizos, es por eso que comparten sus dudas, aciertos y la experiencia con sus gemelas de siete meses.

La actitud de Thiago Medina con sus gemelas que fue duramente criticada

El video de Thiago Medina con su hija que abrió debate

Pero no solo reciben buenos comentarios, sino que al estar expuestos en las redes sociales y contar los momentos con sus hijas, lleva a que reciban opiniones de todo tipo. Thiago Medina compartió un video en el que está con Aimé en brazos y se acerca un gato a jugar con ellos.

“Con visitas de lujo. Aimé conoció lo que es un gato. ¡Quedó súper emocionada!”, escribió el exparticipante de Gran Hermano en la publicación junto al video del animal que viene a jugar. Sin embargo, el posteo recibió críticas de todo tipo.

Si bien muchos recalcaron que no le trató bien al animal cuando se acercó, ya que Thiago lo saca con la mano por miedo a que le haga algo a su hija. Otros señalaron que era peligroso directamente acercar un animal y más que no es de ellos.

“Es un ignorante, no sabe nada”, “¿Viste cómo le hizo? Decí que la corriste, la podría haber lastimado. No hay que confiarse, más si no es de ustedes el gato”, “El gato no es un juguete”, entre otros comentarios.